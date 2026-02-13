Tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur dejó dos personas sin vida

Dos personas murieron y una resultó herida tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

La Universidad confirmó mediante un comunicado en Facebook que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) estaba investigando el incidente ocurrido en el campus.

“La Universidad decretó el cierre del campus aproximadamente a las 9:15 p. m. [hora local] del jueves tras un reporte de un tiroteo en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites“, indica el comunicado.

Posteriormente, la Universidad Estatal de Carolina del Sur confirmó que el cierre se había levantado.

“Aproximadamente a las 5:00 a. m. del viernes 13 de febrero de 2026, las autoridades de la Universidad Estatal de Carolina del Sur levantaron el cierre del campus tras un tiroteo”, indica el comunicado.

“Las autoridades universitarias aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, añade el documento.

La Universidad Estatal de Carolina del Sur (SC State) informó que el Departamento de Seguridad Pública de la universidad estaba recibiendo “la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Orangeburg y la Oficina del Sheriff del Condado de Orangeburg para patrullar el campus y sus alrededores” tras el tiroteo.

Además, informó que todas las clases del viernes 13 de febrero habían sido canceladas y que los consejeros estaban disponibles para los estudiantes.

Kaya Mack acababa de terminar de entregar comida en el campus cuando escuchó disparos y vio a muchos policías entrando por una puerta. Dijo que no estaba segura de dónde provenían los disparos.

“Sus fuertes sirenas me impactaron”, declaró a WLTX-TV, afiliada de CBS. “Mirábamos a nuestro alrededor, yo y otras personas en el campus, todos preguntándonos: ‘¿Qué está pasando?'”.

Las autoridades aún no han revelado detalles sobre el sospechoso.

El incidente se produjo después de que la SC State decretara un confinamiento en octubre tras dos tiroteos separados que dejaron una persona muerta y dos heridas durante las celebraciones de bienvenida de la universidad, según NBC News.

Uno de los tiroteos ocurrió cerca de Hugine Suites, informó el medio, el mismo complejo de viviendas estudiantiles donde ocurrió la tragedia del jueves.

Después de los tiroteos de octubre, Gerald Hubbard Smalls, vicepresidente de finanzas y administración de la escuela, dijo que la universidad había implementado medidas de seguridad adicionales, “incluidos puntos de entrada controlados para eventos importantes, mayor monitoreo con cámaras y protocolos mejorados de comunicaciones de emergencia”, según NBC News.

