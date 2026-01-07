Tiroteo en la Universidad de Brown: revelan confesiones en video del hispano Claudio Neves Valente

El pistolero responsable del tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT dos días después confesó ambos crímenes en una serie de videos hallados por las autoridades, según reveló la Fiscalía para el Distrito de Massachusetts.



Las grabaciones fueron encontradas en un almacén en Salem, New Hampshire, donde el sospechoso, Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, fue localizado sin vida días después de los hechos, y la investigación concluyó que murió por suicidio

Hispano planeó el ataque durante al menos seis semestres

De acuerdo con las transcripciones oficiales publicadas el martes, Neves Valente aseguró que había planeado el ataque en la Universidad de Brown durante al menos seis semestres, lo que confirma la premeditación prolongada del crimen.



“Tuve muchas oportunidades, especialmente este semestre… pero siempre me acobardé”, dijo el atacante en uno de los videos, según la transcripción.



Las autoridades señalaron que no está claro cuándo fueron grabados los videos, aunque su contenido es considerado clave para la investigación.

Sin un motivo claro para los asesinatos

Las transcripciones, que fueron traducidas del portugués al inglés por el Departamento de Justicia, no revelan un motivo específico detrás de los asesinatos, informaron los fiscales.



En otra parte del testimonio grabado, el atacante hizo referencia a un encuentro con un posible testigo, mostrando conciencia de que podría ser identificado.

BREAKING 🚨 USA Foley releases transcripts of videos made by Brown University and Brookline, Mass. shooter, Claudio Neves Valente.



READ: https://t.co/GAvxeO9L9w pic.twitter.com/YGjY9zhoHX — U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) January 6, 2026





“Me confrontaron y él sabía mi matrícula… honestamente nunca pensé que les tomaría tanto tiempo encontrarme”, afirmó.

El ataque en Brown

Neves Valente, exestudiante de posgrado de la Universidad de Brown, abrió fuego el 13 de diciembre durante una sesión de estudio en un aula, donde mató a dos estudiantes y dejó al menos nueve heridos.

Dos días después, las autoridades confirmaron que el mismo individuo disparó y mató al profesor del MIT Nuno Loureiro en Brookline, Massachusetts.

Según la investigación, Neves Valente y Loureiro asistieron a la misma universidad en Portugal, donde ambos estudiaron física, y se cree que se conocían previamente, aunque la naturaleza de esa relación aún no ha sido aclarada.

Investigación en curso

Las autoridades federales continúan investigando los motivos detrás de ambos tiroteos, mientras analizan el contenido completo de los videos y otros elementos recuperados tras la muerte del atacante.

El caso ha generado conmoción en la comunidad académica de Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre violencia armada y seguridad en universidades.

