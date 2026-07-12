Adolescente que realizó tiroteo en Apalachee se declarará culpable para evitar juicio por la masacre en Georgia

Colt Gray, el adolescente acusado de perpetrar el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia, tiene previsto declararse culpable este mes por el ataque armado que dejó cuatro personas muertas y nueve heridas en septiembre de 2024, una decisión que evitará el juicio programado para octubre y trasladará al juez la responsabilidad de imponer la sentencia.

Gray, quien tenía 14 años cuando ocurrió el ataque y hoy tiene 16, enfrenta 55 cargos como adulto, incluidos cuatro por homicidio doloso, además de acusaciones por agresión agravada y crueldad infantil. Inicialmente se había declarado inocente, pero documentos judiciales indican que comparecerá el próximo 24 de julio para presentar una declaración de culpabilidad sin acuerdo previo con la fiscalía.

Este tipo de procedimiento significa que no existe una negociación sobre la condena y que será el tribunal quien determine la sentencia tras escuchar los argumentos de ambas partes. Su abogado no ha emitido comentarios públicos sobre el cambio de estrategia legal.

???? WHAT THE HELL IS THIS COUNTRY COMING TO?!?!?!



Meet Colt Gray.



This Georgia teen ? just 14 at the time ? is the MONSTER charged with the Apalachee High School massacre that slaughtered TWO 14-year-old students and TWO teachers… and wounded many more!!!



Now 16 years old? pic.twitter.com/iHkxRjWobO — International MAGA News (@MagaIntNews13) July 12, 2026

Un ataque que reavivó el debate sobre las armas

La tragedia ocurrió el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en Winder, Georgia, al noreste de Atlanta. Según la investigación, Gray ingresó al plantel con un rifle semiautomático oculto y abrió fuego contra estudiantes y maestros.

Las víctimas mortales fueron los profesores Richard “Ricky” Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53, así como los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años. Además, otro docente y ocho alumnos resultaron heridos, siete de ellos por impactos de bala.

Las autoridades sostienen que el adolescente planeó cuidadosamente el ataque. Durante el proceso judicial se reveló que dejó un cuaderno con instrucciones, diagramas y una estimación del número de víctimas que esperaba causar.

También salió a la luz que en 2023 había sido investigado por una presunta amenaza de tiroteo escolar publicada en internet, aunque en ese momento negó cualquier participación y no se presentaron cargos.

El caso volvió a poner en el centro del debate nacional la seguridad en las escuelas, la salud mental de los menores y el acceso a armas de fuego de alto poder.

El padre también fue condenado por su responsabilidad

El proceso judicial también derivó en un hecho poco común: la condena del padre del acusado. Colin Gray fue declarado culpable en marzo de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos relacionados con el caso, después de que la fiscalía demostrara que regaló a su hijo el rifle tipo AR-15 utilizado en la masacre durante la Navidad de 2023.

Los fiscales sostuvieron que el padre ignoró múltiples señales de alerta sobre el comportamiento de su hijo, quien mostraba una obsesión con otros tiroteos escolares. En lugar de restringir su acceso a las armas, continuó adquiriendo municiones, accesorios y equipo táctico.

Asimismo, durante el juicio se conoció que familiares del adolescente habían intentado conseguir ayuda psicológica para él antes del ataque. La madre incluso pidió que las armas fueran aseguradas fuera de su alcance, pero esas advertencias no fueron atendidas.

La sentencia de Colin Gray también está prevista para finales de julio. Mientras tanto, la audiencia de declaración de culpabilidad de Colt Gray marcará un nuevo capítulo en uno de los casos de violencia escolar más impactantes registrados en Estados Unidos en los últimos años y pondrá fin a la fase previa al juicio, aunque el impacto del ataque continúa presente en la comunidad de Barrow y entre las familias de las víctimas.

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