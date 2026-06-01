Dónde están las 125 cámaras instaladas en California para detectar autos que exceden la velocidad

Los conductores de California, que circulan especialmente en Los Ángeles, deben reforzar el hábito de prestar atención a los límites de velocidad. La razón: fueron instaladas 125 cámaras automáticas destinadas a detectar vehículos que excedan la velocidad.

Las nuevas cámaras estarán distribuidas en distintos puntos de Los Ángeles, con prioridad en zonas escolares, corredores de alto tránsito peaton y calles consideradas de riesgo por las autoridades. El proyecto surge a partir de la ley AB-645, aprobada en 2023, que autoriza a implementar sistemas automatizados de control de velocidad.

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¿Dónde están ubicadas las cámaras?

Las cámaras están distribuidas en los 15 distritos municipales de Los Ángeles, con entre ocho y diez dispositivos por distrito. Entre las áreas donde habrá vigilancia destacan vecindarios como:

Hollywood

Koreatown

Venice

Echo Park

Chinatown

Boyle Heights

Westwood

Sylmar

San Pedro

Las autoridades señalaron que la ubicación exacta de cada dispositivo podrá consultarse mediante un mapa interactivo en línea administrado por el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT).

La herramienta permite a los conductores conocer tanto las cámaras ya instaladas como las que se incorporarán durante el despliegue completo del programa.

Cuándo comenzarán las multas

Aunque las cámaras comienzan a operar este mismo año, autoridades aclararon que las sanciones no se aplicarán de inmediato.

Primero habrá una campaña educativa para informar a los conductores sobre el funcionamiento del sistema. Posteriormente se iniciará un período de advertencias de 60 días, durante el cual los infractores recibirán notificaciones sin obligación de pago.

Una vez finalizada esa etapa, comenzará la emisión formal de multas. Las sanciones fueron definidas por LADOT y están publicadas en el sitio web. Así quedaron:

Entre 11 y 15 mph por encima del límite: 50 dólares.

Entre 16 y 25 mph por encima del límite: 100 dólares.

Entre 26 y 99 mph por encima del límite: 200 dólares.

Más de 100 mph por encima del límite permitido: 500 dólares.

Las cámaras registrarán la matrícula trasera de los vehículos que circulen al menos 11 millas por hora por encima del límite establecido en la vía.

Según datos del LADOT, el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes graves y fatales. Aunque las muertes por siniestros viales registraron una disminución entre 2024 y 2025, las autoridades consideran que las cifras siguen siendo preocupantes.

Los estudios citados por el departamento indican que las cámaras de control de velocidad pueden reducir los excesos de velocidad entre un 31% y un 82%, mientras que los accidentes mortales podrían disminuir entre un 53% y un 71%.

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