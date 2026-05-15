Parques acuáticos de California que abren sus puertas en mayo y cuál es mejor

El inicio de la temporada de verano, anualmente significa algo muy divertido para los habitantes de California: la reapertura de los parques acuáticos con sus múltiples atracciones. Pero lo mejor es que nadie tiene que esperar hasta junio, porque este mismo mes empiezan a operar.

Estos complejos familiares ofrecen toboganes, piscinas de olas y zonas recreativas, tanto para niños como para los adultos.

Las fechas de apertura ya fueron confirmadas por los sitios web oficiales de cada parque, y algunos de ellos son considerados entre los más populares de todo el estado.

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Los parques acuáticos que abren en mayo en California

Uno de los primeros en abrir será Knott’s Soak City, ubicado en Buena Park. El parque iniciará operaciones el 16 de mayo y es conocido por sus grandes toboganes y áreas familiares.

Ese mismo día también abrirá Wild Rivers, que operará desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Este complejo es uno de los favoritos para quienes buscan actividades acuáticas intensas y zonas de descanso.

A partir del 23 de mayo se sumarán otros parques importantes del sur de California. Entre ellos destaca The Wave Waterpark, que abrirá de mediodía a 4:00 de la tarde.

Asimismo, se espera que en esa fecha vuelva a funcionar The Cove Waterpark, con horarios variables entre semana y domingos.

Y otro de los complejos que abrirá ese día será Hansen Dam Aquatic Center, que ofrecerá actividades acuáticas desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Entre las reaperturas más comentadas también aparece Six Flags Hurricane Harbor, que comenzará su temporada el 23 de mayo. El parque operará entre las 10:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde y cuenta con numerosas atracciones familiares y extremas.

Wild Rivers, operativo desde el 16 de mayo, combina actividades acuáticas intensas y zonas de descanso, cumpliendo todos los gustos. Crédito: Steve Cukrov | Shutterstock

Los parques que ya están abiertos y cuál es el mejor

Mientras varios complejos esperan hasta la segunda mitad de mayo, otros ya iniciaron su temporada. Uno de ellos es Raging Waters Los Angeles, que abrió sus puertas desde el 9 de mayo.

El parque funciona desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, aunque en algunas fechas especiales extiende sus horarios.

También se encuentra operativo Great Wolf Lodge Southern California, aunque actualmente solo están abiertas sus atracciones techadas. Las actividades exteriores todavía permanecen cerradas.

De acuerdo con la revista especializada Kids Guide Magazine, el parque acuático más atractivo para niños en California durante este 2026 es Raging Waters Los Angeles.

Es considerado el parque acuático más grande del sur del estado y cuenta con más de 50 atracciones para distintas edades, destacando el Aqua Rocket, reconocida como la única montaña rusa acuática hidromagnética de la región.

Raging Waters abrió en 1980 bajo el nombre WaterWorld USA y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los destinos más visitados durante el verano californiano. Crédito: The Image Party | Shutterstock

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