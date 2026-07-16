Calendario escolar 2026-2027 de la SEP: fechas clave para familias que viven entre EE.UU. y México

Miles de familias que viven entre Estados Unidos y México ya comenzaron a organizar viajes, mudanzas y vacaciones para el próximo ciclo escolar. La buena noticia es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó el calendario del ciclo 2026-2027, que incluye las fechas de inicio y fin de clases, vacaciones y los principales días sin actividades.

El calendario será aplicable a las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de nivel preescolar, primaria y secundaria, con un total de 185 días efectivos de clase.

¿Cuándo comienza el ciclo escolar en EE.UU.?

Cada vez más familias mantienen vínculos escolares entre ambos países. Algunos estudiantes cursan parte del año en México y otra parte en Estados Unidos, mientras que otros viajan durante las vacaciones para visitar familiares.

Conocer el calendario con varios meses de anticipación facilita comprar vuelos cuando los precios son más bajos y resulta útil para quienes trabajan en Estados Unidos y necesitan solicitar vacaciones con suficiente antelación.

El calendario establece que:

Inicio del ciclo escolar: lunes 31 de agosto de 2026.

Fin del ciclo escolar: viernes 9 de julio de 2027.

Para muchas familias que residen en Estados Unidos pero mantienen hijos inscritos en escuelas mexicanas, estas fechas son clave para coordinar mudanzas, viajes familiares o estancias temporales durante el verano.

El calendario escolar no está unificado a nivel nacional, sino que cada estado o distrito tiene autonomía para fijar sus fechas. Crédito: Archivo | AP

Vacaciones de invierno y Semana Santa

El ciclo contempla dos periodos largos de descanso:

Vacaciones de invierno: desde finales de diciembre de 2026 hasta principios de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa: entre finales de marzo y principios de abril de 2027.

Además, durante el año habrá suspensiones de clases por sesiones del Consejo Técnico Escolar y días festivos oficiales.

Días festivos sin clases

Entre las suspensiones nacionales previstas destacan:

16 de septiembre de 2026 (Independencia de México).

2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos).

16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana).

1 de febrero de 2027 (Constitución).

15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez).

5 de mayo de 2027 (Batalla de Puebla).

A estas fechas se suman los días sin clases por reuniones de Consejo Técnico Escolar, entrega de boletas y actividades administrativas previstas por la SEP.

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Un cambio que se mantiene

El ciclo 2026-2027 conserva la modificación anunciada por la SEP para otorgar una semana adicional de preparación al personal docente antes del inicio de clases, por lo que los alumnos volverán a las aulas el 31 de agosto, manteniendo un periodo de vacaciones de verano más amplio que en años anteriores.

El inicio de clases en cada estado

A diferencia de México, Estados Unidos no tiene un calendario escolar nacional. Cada estado e incluso cada distrito escolar define sus propias fechas de inicio y fin de clases, por lo que el regreso a las aulas puede variar considerablemente de una ciudad a otra.

En términos generales, el ciclo escolar de otoño suele comenzar entre mediados de agosto y principios de septiembre, aunque hay diferencias importantes según la región.

Estados del sur y zonas de clima cálido, como Florida, Georgia, Alabama o Texas, suelen iniciar el ciclo entre finales de julio y mediados de agosto para completar el semestre antes del receso de invierno.

Muchos distritos del noreste y del medio oeste mantienen la tradición de comenzar las clases el martes siguiente al Día del Trabajo (Labor Day), que se celebra el primer lunes de septiembre.

En consecuencia, mientras algunos estudiantes regresan a las aulas a principios de agosto, otros no lo hacen hasta los primeros días de septiembre.

Lo mejor es consultar el distrito escolar

Debido a que los calendarios pueden cambiar incluso entre escuelas ubicadas en ciudades vecinas, las autoridades recomiendan consultar directamente el sitio web oficial del distrito escolar correspondiente para conocer las fechas exactas de inicio de clases, vacaciones y días sin actividades.

Esta información es especialmente útil para las familias que viven entre Estados Unidos y México, ya que permite coordinar viajes, mudanzas y el regreso de los estudiantes sin afectar su asistencia escolar.

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