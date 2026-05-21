Cómo las escuelas públicas chárter ayudan a los estudiantes a desarrollar confianza, liderazgo y habilidades para la vida real 

Cuando las familias eligen una escuela, piensan en mucho más que lo académico y la graduación.

Piensan en quiénes llegarán a ser sus hijos.

¿Tendrán la confianza para participar y expresarse en clase? ¿Descubrirán talentos que no sabían que tenían? ¿Se graduarán con habilidades prácticas y con una visión clara sobre su futuro?

En todo California, las escuelas públicas chárter están ayudando a los estudiantes a prepararse no solo para graduarse, sino también para la vida real. A través de programas de preparación profesional, educación bilingüe, aprendizaje socioemocional, artes y oportunidades de liderazgo, estas escuelas crean entornos donde los estudiantes pueden crecer académicamente mientras desarrollan confianza, habilidades de comunicación y un sentido más fuerte de propósito.

Para algunos estudiantes, esa preparación comienza ayudándolos a encontrar su voz.

En Bright Star Schools, en Los Ángeles, los educadores se esfuerzan por crear entornos de apoyo donde los estudiantes y las familias se sientan vistos, escuchados y conectados. Por ejemplo, a través de su programa Compass, Stella Middle Academy —parte de Bright Star Schools— integra el aprendizaje socioemocional con servicios de consejería, salud mental y bienestar. Además, las alianzas con diversas organizaciones brindan a las familias acceso a exámenes de la vista gratuitos, lentes y programas extracurriculares extendidos. Para muchos padres, este sentido de pertenencia es tan importante como la instrucción académica. Cuando los estudiantes reciben apoyo emocional y social, suelen sentirse más motivados para participar, asumir roles de liderazgo y desafiarse a sí mismos de nuevas maneras.

Las escuelas chárter en otras partes del estado se enfocan en exponer a los estudiantes a carreras que quizá nunca imaginaron para sí mismos.

En Health Sciences High & Middle College (HSHMC), en San Diego, los estudiantes obtienen experiencia práctica y exposición temprana a carreras en el sector de la salud, lo que les ayuda a conectar su aprendizaje en el aula con oportunidades reales en el mundo laboral. La escuela colabora con instituciones como San Diego State University y Sharp HealthCare para crear sólidos caminos hacia la universidad y las carreras profesionales. Programas como estos brindan a los estudiantes mucho más que habilidades técnicas, los ayudan a verse a sí mismos como futuros profesionales, líderes y personas que contribuirán a sus comunidades.

En el norte de California, escuelas como Sacramento Academic & Vocational Academy trabajan estrechamente con estudiantes que necesitan apoyo más flexible e individualizado para mantenerse comprometidos con sus estudios y encaminados hacia la graduación o la capacitación laboral. La escuela ofrece una amplia variedad de programas de educación técnica y profesional (CTE por sus siglas en inglés), desde oficios de construcción hasta radiodifusión, muchos de ellos con cursos de inscripción dual que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios mientras aún cursan la preparatoria. Para muchas familias, este enfoque personalizado puede ayudar a los estudiantes a recuperar la confianza en sí mismos y a sentirse esperanzados sobre su futuro.

La educación bilingüe también desempeña un papel importante en la preparación de los estudiantes para el futuro.

En un estado tan diverso y multicultural como California, ser bilingüe no solo es una ventaja personal, sino también profesional. Las escuelas que priorizan el aprendizaje bilingüe ayudan a los estudiantes a fortalecer sus habilidades de comunicación mientras honran las culturas e identidades de las familias a las que sirven. Para muchos niños, el idioma se convierte en un puente entre generaciones, comunidades y oportunidades futuras.

Las artes son otra herramienta poderosa para ayudar a los estudiantes a desarrollar confianza y liderazgo. Ya sea a través de la música, el teatro, la danza o las artes visuales, los estudiantes aprenden a expresarse creativamente, colaborar con otros y desarrollar disciplina y perseverancia. Estas experiencias pueden moldear la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos y lo que creen posible para su futuro.

Muchas escuelas públicas chárter también están incorporando el emprendimiento y el aprendizaje basado en proyectos dentro del salón de clases. Se anima a los estudiantes a resolver problemas, pensar críticamente, trabajar en equipo y presentar sus ideas con confianza. Estas son habilidades que les servirán mucho después de terminar la escuela.

Las familias en todo California quieren escuelas que preparen a los estudiantes para las realidades de la vida adulta, al mismo tiempo que fomenten su creatividad, identidad y potencial.

Esa preparación no puede medirse únicamente con exámenes estandarizados.

Se refleja en el estudiante que descubre una pasión por el cuidado de la salud. En el niño que gana confianza al presentarse en un escenario. En el adolescente que aprende a liderar un proyecto o a hablar con orgullo en dos idiomas. Y en las familias que ven a sus hijos crecer no solo como estudiantes, sino como jóvenes capaces y seguros de sí mismos, listos para enfrentar el mundo que les espera.

En todo California, las escuelas públicas chárter están demostrando lo que es posible cuando la educación no se enfoca únicamente en lo académico, sino también en ayudar a los jóvenes a desarrollar confianza, descubrir propósito y prepararse para el futuro.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).