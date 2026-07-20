La “ciudad de las almas”: el rincón de California con 1.5 millones de enterrados y apenas 1,500 vecinos

En el área de la bahía de San Francisco, en el condado de San Mateo, existe una ciudad muy particular: Colma. Este rincón de California es conocida como la “ciudad de las almas”, debido a un dato que eriza la piel a cualquier visitante: alberga 17 cementerios donde descansan eternamente cerca de 1.5 millones de personas.

Y para que la cifra sea aun más inquietante, el sitio web oficial de la ciudad precisa que en Colma habitan apenas 1,500 personas, por lo que el número de enterrados es muchísimo mayor.

Colma tiene una historia particular que explica cómo terminó convirtiéndose en uno de los mayores conjuntos funerarios de Estados Unidos.

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El origen de Colma y su transformación en ciudad de cementerios

La historia de Colma comenzó en 1849, durante la fiebre del oro de California, cuando miles de personas llegaron a la zona de San Francisco con la esperanza de encontrar fortuna. Sin embargo, muchos de esos nuevos habitantes enfrentaron enfermedades y fallecieron debido a las duras condiciones de vida de la época.

Durante esos años, San Francisco contaba con aproximadamente 26 cementerios, pero hacia la década de 1880 muchos comenzaron a quedarse sin espacio. Además, el crecimiento urbano hizo que los terrenos utilizados para entierros fueran considerados demasiado valiosos para mantenerlos dentro de la ciudad.

Los administradores de los cementerios comenzaron entonces a buscar nuevas áreas donde trasladar los restos. Colma apareció como una alternativa ideal por su cercanía, sus terrenos disponibles y sus buenas conexiones de transporte con San Francisco mediante carruajes, tranvías y trenes.

Colma es una ciudad sin personalidad jurídica en el condado de San Mateo, California. Crédito: Jejim | Shutterstock

Miles de cuerpos fueron trasladados desde San Francisco

Uno de los momentos clave ocurrió en junio de 1887, cuando la Arquidiócesis Católica Romana estableció el cementerio Holy Cross, considerado el primero de Colma.

Años después, en 1900, el condado de San Francisco aprobó una norma que prohibía nuevos entierros dentro de la ciudad debido al valor de los terrenos. Esta decisión aceleró el traslado de restos humanos hacia Colma.

Durante ese proceso, miles de cuerpos fueron exhumados y llevados a los nuevos cementerios. Sin embargo, no todos pudieron ser trasladados. Algunas familias no tenían recursos suficientes para pagar el proceso, que costaba alrededor de $10 dólares en aquella época, por lo que algunos restos terminaron en fosas comunes.

Con el paso del tiempo, Colma quedó asociada casi por completo con los cementerios. Actualmente cuenta con 17 camposantos, incluido uno dedicado a mascotas, que reciben visitantes interesados en conocer su historia y las tumbas de figuras reconocidas.

Entre los nombres más conocidos se encuentran Levi Strauss, fundador de la marca de ropa Levi Strauss & Co.; Joe DiMaggio, una de las grandes figuras del béisbol; y Lefty O’Doul, jugador que ayudó a popularizar este deporte en Japón.

Tumba de Joe DiMaggio en el cementerio católico Holy Cross, con bates de béisbol, bolas y recuerdos de los fanáticos. Crédito: Nunez Media | Shutterstock

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