De Puerto Rico a Disney World: el boricua que crea parte de la magia de Halloween

Cuando los visitantes llegan a Walt Disney World durante la temporada de Halloween, encuentran Main Street U.S.A. cubierta de calabazas, coronas de Mickey Mouse, guirnaldas otoñales y cientos de detalles que pocas horas antes no estaban allí. La transformación parece ocurrir de un día para otro. Y, en buena medida, así sucede.

Detrás del cambio hay decenas de trabajadores que pasan la noche colocando las decoraciones para que todo esté terminado antes de que lleguen los primeros visitantes. Entre ellos se destaca Jorge Ayala Rosales, un puertorriqueño natural de Arecibo que lleva 10 años trabajando como decorador para Disney.

Ayala pertenece a Disney’s Holiday Services, el departamento encargado de buena parte de las transformaciones estacionales de Walt Disney World. El equipo trabaja durante todo el año preparando Halloween, Navidad y otras celebraciones en los parques, hoteles y Disney Springs.

La temporada de Halloween ya llegó a Walt Disney World Resort. Parques y Disney Springs ya enamoran a los visitantes con decoraciones espeluznantes e icónicas calabazas. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Un puertorriqueño detrás del Halloween de Disney

Durante las últimas semanas, Jorge trabajó junto con casi 80 cast members durante la noche para instalar la decoración de otoño antes del amanecer.

El trabajo requiere mucho más que colocar calabazas. Los elementos deben ser fáciles de instalar, resistentes, seguros y, al mismo tiempo, respetar las historias y la estética de cada lugar. “Nuestro equipo es increíble”, explicó Jorge al hablar del trabajo coordinado que permite completar estas transformaciones en pocas horas.

Su trayectoria en Disney incluye proyectos vinculados con Haunted Mansion, nuevas decoraciones dentro del Club 33 de Magic Kingdom y diferentes instalaciones estacionales en Walt Disney World. Pero uno de sus trabajos más reconocibles puede verse actualmente en Disney Springs.

El enorme cartel de Halloween que Jorge ayudó a crear

Quienes lleguen a Jock Lindsey’s Hangar Bar, el restaurante inspirado en el universo de Indiana Jones, pueden atravesar un enorme cartel de Halloween que se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la decoración estacional del lugar.

Jorge tuvo un papel destacado en su creación. El concepto parte de una idea poco habitual: cada una de las letras de “Halloween” fue concebida como si fuera un personaje diferente, con personalidad y pequeños elementos propios.

Detrás de muchas de estas creaciones se encuentra el equipo de Disney’s Holiday Services, un grupo que combina creatividad, artesanía y narrativa para transformar el resort y darle vida a cada temporada. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

La inspiración también proviene de Jock Lindsey, el piloto y aventurero asociado con Indiana Jones. El proyecto fue desarrollado en colaboración con Walt Disney Imagineering y contiene numerosos detalles escondidos para que los visitantes los descubran al observarlo detenidamente.

Entre ellos hay dos pequeños fantasmas, una telaraña, señales de carretera escondidas dentro de la letra “N” y una bruja cuyo sombrero incorpora una “U”. Incluso la estructura completa tiene una explicación narrativa: el letrero parece una pancarta transportada por un pequeño avión, una referencia al pasado de Jock Lindsey como piloto.

Para Jorge, esos pequeños elementos son fundamentales. “Los detalles crean descubrimiento, y el descubrimiento crea recuerdos”, resume el decorador puertorriqueño.

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Disney World ya está decorado para Halloween 2026

El trabajo se extiende mucho más allá de Disney Springs. En Magic Kingdom, Main Street U.S.A. ya muestra sus tradicionales coronas con calabazas de Mickey Mouse, decoraciones otoñales, calabazas distribuidas sobre edificios y otros elementos instalados para acompañar la temporada de Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party.

Una de las novedades de 2026 es la ampliación de las decoraciones con calabazas inspiradas en Dumbo y Timothy Mouse en Storybook Circus.

Muchas de estas piezas se fabrican buscando un equilibrio entre resistencia y bajo peso. Eso permite que los equipos puedan instalarlas rápidamente durante las ventanas nocturnas de trabajo sin afectar la operación habitual de los parques.

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Halloween comienza, pero el equipo ya piensa en Navidad

La particularidad del trabajo de Holiday Services es que prácticamente no tiene pausa. Mientras los visitantes empiezan a disfrutar de Halloween, detrás de escena los equipos ya preparan guirnaldas, coronas y enormes árboles de Navidad que en los próximos meses transformarán nuevamente los parques, hoteles y Disney Springs.

Jorge Ayala tuvo un papel clave en la creación del enorme letrero de Halloween que recibe a los visitantes en Hangar Bar. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Para Jorge, sin embargo, el resultado más importante no es solamente completar una instalación. El puertorriqueño destacó que una de sus mayores satisfacciones es observar cómo los visitantes se fotografían junto a algo que él y su equipo ayudaron a crear.

Trabajar en Disney, explicó, le permitió desarrollar su creatividad y comprobar cómo esos diseños terminan formando parte de los recuerdos de vacaciones de familias procedentes de distintos lugares del mundo.

Después de una década en Walt Disney World, el trabajo del decorador de Arecibo permanece casi siempre detrás de escena, pero sus creaciones están frente a las cámaras de miles de visitantes cada día.

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