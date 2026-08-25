Target retira disfraz de Halloween tras acusaciones de racismo: qué pasó

Target quedó en el centro de una nueva polémica en Estados Unidos después de comercializar un disfraz de payaso para niños que desató fuertes críticas en redes sociales. La controversia creció durante el fin de semana y llevó a la compañía a retirar el producto y publicar una disculpa oficial el lunes 24 de agosto.

El artículo se vendía bajo el nombre “Kids’ Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume” y pertenecía a Hyde and EEK Boutique, la marca estacional de Halloween de Target. La imagen promocional mostraba a un niño negro vestido con un traje naranja y negro, guantes negros y una máscara con una sonrisa grande y exagerada.

Usuarios de redes sociales comenzaron a comparar esa apariencia con caricaturas racistas de personas negras de épocas anteriores, utilizadas en los llamados minstrel shows, espectáculos populares en Estados Unidos durante el siglo XIX. La reacción terminó por obligar a Target a actuar.

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Target pidió disculpas y retiró el disfraz

La compañía reconoció públicamente que el producto no debería haber llegado a su catálogo. “Sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente”, expresó Target en el comunicado publicado en su sitio corporativo.

La empresa calificó el disfraz como “ofensivo” y confirmó que ya no estaba disponible para la venta. También reconoció que la situación resultaba especialmente dolorosa para sus clientes, empleados y socios negros.

Recreación ilustrativa de un disfraz infantil de payaso naranja y negro, similar al que generó polémica en Target. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Target agregó que retirar el producto era solamente un primer paso y que estaba analizando cómo el disfraz consiguió superar sus procesos internos de selección y aprobación, así como qué cambios deberá implementar para evitar un episodio similar. La compañía no informó públicamente quién diseñó o autorizó el producto.

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Por qué el disfraz generó acusaciones de racismo

Las críticas no se concentraron simplemente en que se tratara de un payaso. Quienes cuestionaron el producto señalaron la combinación de varios elementos: el niño negro utilizado como modelo, los guantes completamente negros, la máscara con una sonrisa exagerada y la postura mostrada en las imágenes promocionales.

Esos elementos fueron comparados con representaciones utilizadas históricamente en los espectáculos de blackface y minstrelsy, en los que intérpretes exageraban los rasgos y comportamientos de las personas negras para convertirlos en caricaturas.

El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian explica que los primeros minstrel shows surgieron en Nueva York durante la década de 1830. Artistas blancos se oscurecían el rostro y recurrían a vestimentas, gestos y representaciones exageradas para imitar a los afroamericanos y reproducir estereotipos raciales.

La Biblioteca del Congreso también señala que estos espectáculos utilizaron durante décadas caricaturas de afroamericanos en canciones, bailes y actuaciones humorísticas y se convirtieron en una de las formas de entretenimiento más populares del siglo XIX.

La polémica comenzó a crecer en redes sociales

Las imágenes del disfraz comenzaron a circular rápidamente en plataformas sociales durante el fin de semana. Entre quienes criticaron a Target estuvo Sheletta Brundidge, empresaria y personalidad de medios de Minneapolis, ciudad donde la compañía tiene su sede.

Brundidge cuestionó cómo un producto de esas características había conseguido atravesar las distintas instancias de decisión de una de las mayores cadenas minoristas del país. También vinculó lo ocurrido con los cambios realizados por Target en sus políticas de diversidad.

El disfraz tenía un precio de $25 dólares antes de ser retirado del catálogo, según reportes publicados después de la controversia.

La controversia llega después de los cambios de Target en sus políticas de diversidad

El episodio tiene, además, un antecedente que explica parte de la intensidad de las críticas. En enero de 2025, Target anunció cambios importantes en sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Entre otras medidas, la compañía decidió concluir sus objetivos de DEI de tres años y finalizar su iniciativa Racial Equity Action and Change (REACH), además de dejar de participar en determinadas encuestas externas relacionadas con diversidad y modificar el enfoque de su programa de proveedores.

La decisión provocó entonces críticas y llamados al boicot por parte de algunos consumidores y organizaciones, mientras que otros sectores habían presionado previamente a grandes compañías estadounidenses para abandonar este tipo de políticas.

Target reconoce en documentos corporativos que los cambios realizados durante 2025 provocaron reacciones negativas y boicots de consumidores. Por eso, algunos de quienes cuestionaron ahora el disfraz interpretaron el episodio como una posible consecuencia de haber reducido determinados mecanismos relacionados con diversidad dentro de la empresa.

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