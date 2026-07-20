Cuándo es temporada baja en Estados Unidos: meses ideales para viajar gastando menos

Estados Unidos cambia por completo según la época del año. En unas semanas, los aeropuertos están repletos, los hoteles cuelgan el cartel de completo y los precios parecen dispararse. En otras, las mismas ciudades se recorren con más tranquilidad y es posible encontrar vuelos, alojamientos y alquileres de autos por bastante menos dinero.

La diferencia puede ser sorprendente. Un viaje a Nueva York, Orlando, Las Vegas o San Francisco puede costar cientos de dólares menos simplemente por elegir otra fecha para salir. Y no solo se ahorra en el transporte: también suelen bajar las tarifas de los hoteles, aparecen promociones en atracciones turísticas y resulta más fácil conseguir disponibilidad en restaurantes y espectáculos.

Comprar los vuelos con entre dos y cuatro meses de anticipación ayuda a encontrar buenas tarifas. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Por supuesto, no existe una única temporada baja para todo el país. El clima, las vacaciones escolares, los grandes eventos deportivos y los feriados hacen que cada región tenga sus propios momentos de mayor y menor demanda. Sin embargo, hay períodos que, año tras año, se repiten como los más convenientes para quienes buscan recorrer Estados Unidos gastando menos.

Si el objetivo es aprovechar mejor el presupuesto —ya sea para una escapada de fin de semana, unas vacaciones familiares o un road trip entre varios estados—, conocer cuáles son esos meses puede marcar una diferencia importante.

Cuándo es temporada baja en Estados Unidos

En la mayor parte del país, la temporada baja suele concentrarse en estos períodos:

De mediados de enero a comienzos de marzo, una vez terminadas las vacaciones de invierno y las fiestas de fin de año.

Desde septiembre hasta mediados de noviembre, después del verano y antes del feriado de Acción de Gracias.

Son semanas en las que disminuye la cantidad de turistas nacionales e internacionales, por lo que las aerolíneas y hoteles suelen lanzar promociones para incentivar las reservas.

Los meses más baratos para viajar

En términos generales, los meses con mejores precios suelen ser:

Enero (después del día 10).

Febrero.

Primera quincena de marzo.

Septiembre.

Octubre.

Primera mitad de noviembre.

En esos períodos, es posible encontrar tarifas considerablemente más bajas que durante el verano estadounidense, Navidad o Spring Break.

Cuándo conviene evitar viajar

Si el objetivo es ahorrar, hay fechas en las que los precios de los boletos de avión y el alojamiento en hoteles suelen dispararse. También suben mucho las tarifas de los cruceros y las atracciones.

Para encontrar buenos precios, conviene evitar

Navidad y Año Nuevo.

Semana Santa .

. Spring Break (marzo y abril).

Vacaciones de verano (junio, julio y agosto).

Acción de Gracias.

Fines de semana largos y feriados nacionales.

En esos momentos aumenta la demanda de vuelos y alojamiento, especialmente en destinos como Nueva York, Orlando, Miami, Las Vegas y Los Ángeles.

No toda la temporada baja es igual

También hay diferencias según la ciudad.

Orlando baja sus precios después de las vacaciones escolares y antes del verano.

Miami suele ser más económica entre septiembre y noviembre, aunque coincide con la temporada de huracanes. Puedes ver aquí la fecha más barata para viajar a Florida y ahorrar cientos de dólares.

Nueva York ofrece mejores tarifas entre enero y marzo, excepto durante eventos especiales como la Semana de la Moda.

Las Vegas presenta promociones frecuentes entre semana durante buena parte del año.

Cómo ahorrar todavía más

Elegir la temporada baja ayuda, pero no hace magia por sí sola. Muchas veces, la diferencia entre un viaje caro y uno razonable radica en pequeños ajustes: cambiar la salida por un día, considerar otro aeropuerto o esperar una promoción concreta antes de comprar.

Lo primero es no dejar los vuelos para el último momento. Como regla general, para un viaje internacional suele convenir empezar a buscar entre dos y cuatro meses antes. No significa comprar apenas aparece la primera tarifa, sino seguir los precios durante varios días y detectar cuándo surge una opción realmente conveniente.

También sirve mucho tener cierta flexibilidad. Salir un martes en lugar de un viernes, o volver un miércoles en vez de un domingo, puede cambiar bastante el precio final. Los fines de semana concentran una parte importante de la demanda y, por eso, suelen ser más caros, especialmente en rutas muy buscadas.

Otro punto que a veces se pasa por alto es comparar aeropuertos cercanos. En Nueva York, por ejemplo, no conviene mirar solo JFK; también vale revisar Newark y LaGuardia. Lo mismo ocurre en otras ciudades grandes, donde volar a una terminal alternativa puede abaratar el pasaje, aunque siempre hay que sumar el costo y el tiempo del traslado hasta el alojamiento.

Recreation.gov permite buscar campings mejor valorados cerca de ti para planificar escapadas de verano en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Puedes ver: Los campamentos mejor valorados en EE.UU.: cómo encontrarlos y reservar online

Las promociones también pueden marcar la diferencia. Aerolíneas, agencias y plataformas de viajes suelen lanzar ofertas por tiempo limitado, descuentos con determinadas tarjetas o beneficios por comprar vuelo y hotel juntos. Conviene revisar la letra chica, porque una tarifa muy baja puede no incluir equipaje, elección de asiento o cambios.

Para quienes viajan en familia, cada ahorro se multiplica. Una diferencia de $80 por persona en el pasaje puede transformarse en varios cientos de dólares al comprar cuatro boletos. Y, si el viaje incluye más de una ciudad, también vale comparar qué conviene más: vuelos internos, tren, autobús o alquiler de auto.

La clave es mirar el viaje completo y no solo el precio inicial del pasaje. A veces un vuelo un poco más caro termina siendo más conveniente si llega a un aeropuerto mejor ubicado, incluye equipaje o evita pagar una noche extra de hotel. Viajar barato no siempre significa elegir la tarifa más baja, sino encontrar la opción que cuesta menos cuando se suman todos los gastos.

En resumen, además de elegir la temporada baja, conviene:

Comprar los vuelos con entre dos y cuatro meses de anticipación.

Ser flexible con las fechas de salida y regreso.

Evitar viajar viernes y domingos.

Comparar aeropuertos cercanos.

Revisar promociones de aerolíneas y agencias de viajes.

La combinación de una buena fecha y una compra anticipada puede representar un ahorro importante, especialmente para quienes viajan en familia o planean recorrer varias ciudades.

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