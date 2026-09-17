Los huéspedes eligieron los mejores hoteles de 2026: estas son las cadenas que lideran en EE.UU

Elegir un hotel no depende únicamente del precio o de la ubicación. La limpieza de la habitación, el trato del personal, la calidad de las instalaciones e incluso la posibilidad de utilizar servicios de streaming en el televisor pueden terminar definiendo la experiencia.

El 2026 North America Hotel Guest Satisfaction Index Study de J.D. Power analizó precisamente esos factores para determinar qué marcas hoteleras generan mayor satisfacción entre quienes se alojan en ellas.

El estudio encontró que la satisfacción general aumentó en todos los segmentos hoteleros durante 2026. El promedio alcanzó los 665 puntos sobre 1,000, 13 puntos más que un año antes.

Ritz-Carlton vuelve a liderar entre los hoteles de lujo

Dentro de la categoría más exclusiva, The Ritz-Carlton obtuvo el primer lugar por segundo año consecutivo, con 785 puntos.

La marca, perteneciente a Marriott International, volvió a superar a otras reconocidas cadenas del segmento de lujo evaluadas por J.D. Power, entre ellas Four Seasons, Waldorf Astoria, JW Marriott, Fairmont y Conrad Hotels & Resorts.

Los hoteles mejor valorados de 2026 según su categoría

J.D. Power divide las marcas según el segmento de mercado en el que compiten. Los ganadores fueron:

Luxury: The Ritz-Carlton — 785 puntos.

Upper Upscale: Kimpton — 738 puntos.

Upscale: Drury Hotels — 761 puntos.

Upscale Extended Stay: Hyatt House — 728 puntos.

Upper Midscale: Hampton by Hilton — 704 puntos.

Upper Midscale/Midscale Extended Stay: Home2 Suites by Hilton — 700 puntos.

Midscale: Tru by Hilton — 695 puntos.

Economy: Microtel by Wyndham — 637 puntos.

Economy Extended Stay: WoodSpring Suites — 587 puntos.

Algunas marcas muestran además una llamativa continuidad. Hyatt House encabezó su segmento por quinto año consecutivo, mientras que Home2 Suites by Hilton, Tru by Hilton, Microtel by Wyndham y WoodSpring Suites consiguieron el primer lugar por cuarto año seguido.

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Qué están valorando más los huéspedes

El aumento de satisfacción no se explica únicamente por mejores habitaciones. Según J.D. Power, las mayores mejoras respecto de 2025 aparecieron en tres aspectos: relación entre precio y valor recibido, que subió 18 puntos; alimentos y bebidas, que avanzaron 14 puntos; y las instalaciones del hotel, también con una mejora de 14 puntos.

El dato resulta especialmente significativo porque el precio promedio diario de las habitaciones en Estados Unidos aumentó aproximadamente 1% interanual durante el período analizado. Es decir, pese a pagar más, los huéspedes consideran que están obteniendo una experiencia mejor.

Televisores inteligentes, limpieza diaria y agua filtrada

Las expectativas de los viajeros también están cambiando. Los televisores inteligentes con acceso a plataformas de streaming, que hace algunos años podían ser considerados un beneficio adicional, están convirtiéndose en un servicio prácticamente esperado.

En 2026, el 74% de los huéspedes encuestados indicó que su habitación disponía de Smart TV, mientras que el 62% aseguró haberlo utilizado durante su estadía. Ambas cifras aumentaron dos puntos porcentuales respecto del año anterior.

También aparecen nuevas prioridades relacionadas con el bienestar y la comodidad. El 46% considera que la limpieza diaria de la habitación es un servicio necesario, mientras que un 30% menciona las estaciones de agua filtrada y un 21% considera indispensable contar con gimnasio.

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La inteligencia artificial empieza a influir al elegir hotel

Una de las novedades del estudio de 2026 es el análisis de cómo los viajeros están utilizando herramientas de inteligencia artificial para buscar alojamiento. J.D. Power encontró que su utilización se concentra especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Del total de huéspedes que dijeron utilizar herramientas de IA durante la investigación de hoteles, 49% corresponde a la Generación Y y 23% a la Generación Z.

El dato muestra cómo plataformas basadas en inteligencia artificial comienzan a incorporarse al proceso de decisión junto con buscadores tradicionales, aplicaciones de reservas y sitios de reseñas.

Cómo se elaboró el ranking

El estudio de J.D. Power cumple en 2026 su 30ª edición y evaluó 104 marcas hoteleras distribuidas en nueve segmentos. Los resultados se basaron en las respuestas de 44,787 huéspedes de hoteles de marca que evaluaron estadías realizadas durante los 30 días anteriores a cada encuesta, entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

La satisfacción se calcula mediante siete dimensiones principales: check-in y check-out, conectividad, instalaciones, alimentos y bebidas, habitación, atención del personal y relación entre precio y valor recibido.

Los resultados muestran además una tendencia que atraviesa prácticamente todo el mercado: después de varios años de subas de precios y fuerte demanda turística, las inversiones en habitaciones, mantenimiento y servicio parecen estar empezando a ser percibidas por los propios huéspedes.

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