Nuevo megaresort de $750 millones tendrá hotel, piscina y 1,500 tragamonedas

Un proyecto de $750 millones avanza en la costa de Norfolk, Virginia, con la intención de convertirse en uno de los nuevos polos de entretenimiento y turismo de la región.

El futuro resort, desarrollado por Boyd Gaming junto con la tribu Pamunkey, combinará hotel, gastronomía, espectáculos y un amplio casino. La compañía mantiene por ahora la previsión de abrir el complejo permanente a fines de 2027.

La ubicación también juega un papel importante: el desarrollo se levanta junto al río Elizabeth, cerca de Harbor Park y de la estación de Amtrak de Norfolk, una zona que la ciudad busca potenciar como destino turístico.

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Cómo será el nuevo resort

El proyecto contempla mucho más que un casino. Entre las instalaciones anunciadas se encuentran:

Un hotel de 200 habitaciones.

Una piscina y una terraza exterior de aproximadamente 45,000 pies cuadrados.

Ocho restaurantes, bares y espacios gastronómicos.

Áreas para conciertos y entretenimiento en vivo.

Unos 13,000 pies cuadrados destinados a reuniones y eventos.

Estacionamiento para alrededor de 1,300 vehículos.

El área de juegos tendrá aproximadamente 65,000 pies cuadrados, con 1,500 máquinas tragamonedas y unas 50 mesas de juego. La combinación de alojamiento, restaurantes, piscina y espectáculos apunta a que los visitantes permanezcan en el complejo más allá de las salas de juego.

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La construcción ya tomó altura

Las obras continúan avanzando y el edificio alcanzó varios pisos de altura. Según las últimas actualizaciones difundidas por los responsables del proyecto, ya se habían instalado alrededor de 1,000 toneladas de acero y utilizado unas 35,000 yardas cúbicas de concreto.

Boyd Gaming prevé destinar aproximadamente $300 millones durante 2026 al desarrollo y asegura que, hasta ahora, el proyecto continúa dentro del presupuesto y del calendario previsto.

El complejo todavía no tiene una marca comercial definitiva anunciada públicamente y la compañía continúa refiriéndose a él como Norfolk Casino.

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El megaresort también generará cientos de empleos

La apertura tendrá además impacto sobre el mercado laboral local. Boyd Gaming calcula que el complejo necesitará alrededor de 850 trabajadores una vez que comience a operar. Los puestos abarcarán hotelería, restaurantes, seguridad, tecnología, contabilidad y operaciones relacionadas con el casino.

La compañía ya comenzó a trabajar con instituciones educativas de la región para preparar mano de obra para algunas de esas posiciones.

Para la ciudad de Norfolk, el proyecto también representa una apuesta económica de largo plazo. Las estimaciones municipales apuntan a que podría generar alrededor de $290 millones anuales en actividad económica y más de $30 millones en ingresos fiscales cuando se encuentre plenamente operativo.

Ya funciona una instalación temporal

El público no tendrá que esperar hasta fines de 2027 para acceder a juegos de casino en el lugar. Una instalación temporal comenzó a operar en noviembre de 2025, mientras continúa la construcción del resort definitivo.

Ese espacio es mucho más pequeño que el complejo proyectado, que incorporará hotel, piscina, gastronomía y entretenimiento como parte de una propuesta pensada para atraer tanto a residentes de Virginia como a visitantes de otros estados.

Si se mantiene el calendario actual, 2027 será el año en que Norfolk sume uno de sus desarrollos turísticos más importantes de los últimos tiempos.

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