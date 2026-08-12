Construyen un gigantesco centro comercial donde se podrá entrar y circular en automóvil

Dubai sumará un nuevo megaproyecto a su colección de récords. Emaar Properties, la compañía detrás del Burj Khalifa y Dubai Mall, construye Dubai Square, un enorme complejo comercial donde los visitantes podrán ingresar en vehículos eléctricos y circular por sectores especialmente diseñados para hacerlo. La apertura está prevista para 2028.

El proyecto se levanta en Dubai Creek Harbour, uno de los grandes desarrollos inmobiliarios que están cambiando la costa de la ciudad. Emaar lo presenta como el primer centro comercial “drive-through” del mundo.

No será simplemente otro shopping de grandes dimensiones. La intención es integrar comercios, restaurantes, hoteles, oficinas, entretenimiento y transporte dentro de un mismo distrito. Y las cifras permiten entender la escala: Dubai Square tendrá alrededor de 2.6 millones de metros cuadrados de superficie total.

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Cómo será el centro comercial donde podrán entrar los autos

La gran novedad de Dubai Square estará en la movilidad. Mohamed Alabbar, fundador de Emaar, adelantó el concepto en 2024: los visitantes podrán acceder con vehículos eléctricos a determinadas zonas del complejo.

Esto no significa que los automóviles circularán libremente entre los compradores o frente a cualquier tienda. El proyecto prevé espacios específicos para los vehículos, combinados con calles y áreas peatonales.

Emaar todavía no ha divulgado el recorrido definitivo ni las reglas que tendrá el sistema cuando el centro comercial entre en funcionamiento. La idea, sin embargo, cambia una de las rutinas más comunes de cualquier shopping: llegar en automóvil, buscar estacionamiento y continuar necesariamente a pie.

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Dubai Square tendrá 2.6 millones de metros cuadrados

El tamaño será otro de sus grandes atractivos. Emaar informa que Dubai Square contará con aproximadamente 2.6 millones de metros cuadrados, equivalentes a unos 28 millones de pies cuadrados.

Hay una precisión importante: esa superficie no corresponde exclusivamente a las tiendas. La cifra contempla el conjunto de espacios comerciales, hoteleros y de oficinas que formarán parte del proyecto. Habrá además restaurantes y propuestas de entretenimiento.

Dubai Square está pensado, en definitiva, más como un nuevo distrito comercial que como un edificio aislado.

Un megaproyecto de casi $49,000 millones

El nuevo centro comercial será una de las piezas centrales de Dubai Creek Harbour, el enorme desarrollo urbano que Emaar construye frente a Dubai Creek. El proyecto completo representa una inversión estimada en 180,000 millones de dirhams, unos $49,000 millones de dólares al cambio actual.

Dubai Creek Harbour ocupa más de 11 millones de metros cuadrados y contempla viviendas, hoteles, oficinas, comercios, espacios públicos y áreas de entretenimiento.

Emaar sostiene que el desarrollo tiene aproximadamente tres veces la superficie de Downtown Dubai, el distrito donde se encuentran algunos de los símbolos más conocidos de la ciudad.

El proyecto incluye una red de transporte totalmente integrada, calles peatonales y un diseño de centro comercial con acceso directo desde el automóvil, pionero en el mundo. Crédito: Imagen ilustrativa creada con AI | Impremedia

La empresa que construyó el Burj Khalifa

Detrás de Dubai Square está una compañía acostumbrada a proyectos de gran escala. Emaar desarrolló el Burj Khalifa, que con sus 828 metros continúa siendo el edificio más alto del mundo, y Dubai Mall, uno de los mayores destinos comerciales y turísticos de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora intenta trasladar parte de esa fórmula a otra zona de Dubai. Pero esta vez el objetivo no pasa únicamente por el tamaño. La compañía quiere que la tecnología y la movilidad formen parte de la experiencia.

Inteligencia artificial y tecnología dentro del mall

El nuevo centro comercial también incorporará herramientas digitales para organizar las compras, el entretenimiento y los desplazamientos. Emaar anticipó el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías inteligentes, aunque todavía faltan detalles sobre cuáles estarán disponibles para los visitantes cuando abra el complejo.

El proyecto forma parte de una tendencia que puede observarse en los nuevos desarrollos de Dubai: los grandes centros comerciales buscan dejar de funcionar únicamente como lugares donde comprar. Hoteles, restaurantes, entretenimiento, espacios públicos y nuevas experiencias se incorporan para conseguir que los visitantes permanezcan más tiempo dentro de los complejos.

Dubai Square llevará esa estrategia un paso más adelante con sus recorridos para vehículos eléctricos.

Cuándo abrirá Dubai Square

La fecha prevista es 2028. Cuando Emaar presentó oficialmente el proyecto, señaló un plazo aproximado de tres años para completar las obras. Información reciente sobre los megaproyectos actualmente en construcción en Dubai mantiene 2028 como horizonte para su inauguración.

El cronograma todavía puede cambiar: se trata de una obra de enormes dimensiones y quedan aspectos del diseño por conocerse. Si los planes se cumplen, Dubai tendrá dentro de dos años un nuevo atractivo que intentará competir no solo por su tamaño.

Dubai Square quiere ser el lugar donde ir de compras sin que necesariamente haya que dejar el automóvil en la puerta.

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