No es ciencia ficción: Dubai quiere construir una calle con oro real

Cuando se piensa en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), la imagen suele venir acompañada de lujo extremo, rascacielos imposibles y proyectos que desafían lo convencional. En 2026, esa reputación está por subir otro nivel: las autoridades anunciaron la construcción de una calle pavimentada con oro auténtico como parte de un nuevo enclave comercial que quiere convertirse en un imán global para turistas y compradores de alto poder adquisitivo.

No es chiste ni es exageración: construyen una calle con oro real y el proyecto ya desconcierta incluso a los expertos.

¿Dónde estará la calle de oro?

La vía dorada formará parte del Dubai Gold District, un desarrollo urbano ubicado en el histórico distrito de Deira, junto al tradicional Zoco de Oro de Dubái —un mercado centenario donde se venden joyas, lingotes y ornamentos preciosos—.

Este nuevo distrito expande la antigua tradición comercial y convierte una zona ya conocida por su vínculo con el oro en un ecosistema integrado de lujo, compra, turismo y experiencia urbana.

¿Será literalmente oro?

Las autoridades han confirmado que la llamada “Gold Street” será construida “utilizando oro”, aunque aún no se conocen todos los detalles técnicos sobre cómo se integrará el metal en la pavimentación ni si será una capa superficial, incrustaciones decorativas o elementos más profundos en el pavimento.

Más allá de los detalles técnicos, la apuesta es transformar un símbolo —el oro como metáfora de riqueza y prosperidad— en una experiencia urbana tangible que refuerce la identidad global de la ciudad.

Dubái impulsa proyectos urbanos de lujo extremo que buscan sorprender al mundo. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Un distrito pensado para turistas y compradores

El Dubai Gold District no se limita a una calle llamativa. Según las autoridades y promotores, el proyecto incluirá:

Más de 1,000 tiendas dedicadas a joyería, oro, perfumes, cosmética y productos de estilo de vida.

Seis hoteles y servicios de hospitalidad para visitantes internacionales.

Espacios comerciales diseñados para atraer compradores, inversionistas y grandes marcas.

Su objetivo declarado es funcionar como un centro global del comercio de metales preciosos y artículos de lujo, aprovechando la presencia histórica del Zoco de Oro para ampliar su alcance comercial y turístico.

¿Por qué Dubái apuesta por esto?

El oro tiene una presencia simbólica y económica fuerte en Dubái. El emirato es uno de los principales centros del comercio físico de oro a nivel mundial, con exportaciones valoradas en decenas de miles de millones de dólares entre 2024 y 2025.

Según Ahmed Al Khaja, director ejecutivo del Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) —entidad del Departamento de Economía y Turismo— el oro está “profundamente arraigado en el tejido cultural y comercial de Dubái”, y la calle dorada representa tanto ese legado como una apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Una ciudad que compite en espectáculo

Esta iniciativa se enmarca en la lógica que ha impulsado a Dubái a consolidarse como una referencia mundial del turismo y la arquitectura de alto impacto: desde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, hasta atracciones como la noria Ain Dubai o las calles climatizadas con “lluvia” en The Heart of Europe.

La calle de oro busca sumar otra pieza a ese repertorio de experiencias únicas que hacen que millones de visitantes elijan Dubái como destino cada año.

Dubái se ha convertido en símbolo global de riqueza, extravagancia y proyectos urbanos impactantes. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

Lo que aún falta por saber

A pesar del anuncio y del impacto mediático, aún no se ha confirmado una fecha de inauguración oficial para la Gold Street ni se han revelado todos los detalles de ingeniería o costos implicados. Las autoridades han señalado que más información será dada por fases a medida que avance la planificación.

Esa incertidumbre, paradójicamente, ha alimentado la fascinación global: más allá de lo que termine siendo —un pavimento ultra lujoso o un gesto simbólico convertido en icono urbano—, la calle de oro ya está cumpliendo su primer objetivo: colocar a Dubái nuevamente en la vanguardia del turismo de lujo y la arquitectura extravagante.

