Tendrá más de un kilómetro de altura: así avanza el futuro edificio más alto del mundo

Durante más de siete años pareció un sueño imposible. Las obras se frenaron, surgieron problemas financieros y muchos expertos llegaron a creer que el proyecto nunca se completaría. Sin embargo, en medio del desierto de Arabia Saudita, una gigantesca torre vuelve a crecer y ya alcanzó un hito que la acerca a un récord que ningún edificio ha logrado en la historia.

Se trata de la Torre Jeddah, una construcción diseñada para superar los 1.000 metros de altura y convertirse en el primer rascacielos del mundo en romper la barrera del kilómetro. Su avance volvió a captar la atención internacional después de que las obras retomaran ritmo y la estructura alcanzara aproximadamente las 100 plantas construidas.

El edificio que quiere dejar atrás al Burj Khalifa

Actualmente, el título del edificio más alto del planeta pertenece al Burj Khalifa de Dubái, que alcanza los 828 metros. La Torre Jeddah pretende ir mucho más allá.

Cuando esté terminada, superará el kilómetro de altura y se convertirá en una de las obras de ingeniería más ambiciosas jamás realizadas. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Adrian Smith, quien también participó en el diseño del Burj Khalifa.

La diferencia es enorme: la nueva torre será más de 170 metros más alta que el actual récord mundial.

El rascacielos más grande de la historia avanza rápidamente hacia el kilómetro de altura Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Un proyecto que parecía condenado

La construcción comenzó en 2013 y avanzó rápidamente durante los primeros años. Sin embargo, en 2018 las obras prácticamente se paralizaron debido a problemas financieros, cambios en el mercado inmobiliario y dificultades relacionadas con los desarrolladores del proyecto.

Durante años, el esqueleto de hormigón quedó detenido en el horizonte de Yeda, la segunda ciudad más importante de Arabia Saudita. Por eso, el reinicio de las obras fue recibido como una señal de que el megaproyecto sigue vivo.

Cómo será la torre por dentro

La Torre Jeddah no será únicamente un rascacielos. El complejo incluirá:

Hotel de lujo.

Residencias privadas.

Oficinas corporativas.

Miradores panorámicos.

Restaurantes y espacios comerciales.

Uno de sus principales atractivos será una plataforma de observación ubicada a una altura sin precedentes, desde donde se podrá contemplar el mar Rojo y gran parte de la ciudad.

El símbolo de una nueva Arabia Saudita

La torre forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Arabia Saudita para diversificar su economía y atraer inversiones, turismo y grandes proyectos internacionales.

En los últimos años, el país ha apostado por desarrollos gigantescos como NEOM, The Line y otras iniciativas que buscan transformar la imagen del reino y reducir su dependencia del petróleo.

La Torre Jeddah se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de esa transformación.

¿Cuándo estará terminada?

Todavía no existe una fecha definitiva de inauguración. Las estimaciones más recientes apuntan a que la construcción podría extenderse varios años más debido a la complejidad técnica de una obra de estas dimensiones.

Levantar una estructura de más de un kilómetro implica desafíos únicos relacionados con el viento, los ascensores, la resistencia de los materiales y los sistemas de seguridad. Aun así, el reciente avance de las obras alimenta nuevamente la expectativa de que el mundo pueda ver por primera vez un edificio que supere los 1.000 metros de altura.

Por ahora, la Torre Jeddah sigue creciendo piso a piso. Y cada nuevo nivel acerca un poco más a Arabia Saudita a un récord que parecía reservado para la ciencia ficción.

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