Construyen el edificio más alto de América Latina: 96 pisos y fachada de cristal

En la ciudad de Monterrey, una de las principales metrópolis de México, se construye la Torre Rise, un gigantesco rascacielos que promete convertirse en el edificio más alto de América Latina y que ya entra en la historia de la arquitectura continental.

El megaproyecto tendrá una altura total de 484 metros y contará con 96 pisos habitables, además de una aguja arquitectónica que completará su altura final. Con estas dimensiones, la torre también se convertirá en la segunda estructura más alta de todo el continente americano, únicamente por detrás del One World Trade Center.

Actualmente, el edificio más alto de México es la T.OP Torre Obispado, también ubicada en Monterrey. Sin embargo, la nueva Torre Rise superará esa marca por más de 170 metros.

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Cómo será por dentro la Torre Rise, que se construye en México

Los desarrolladores explicaron que el edificio fue concebido como un complejo de uso mixto, integrando vivienda, oficinas, hotelería y espacios comerciales en una sola estructura.

La distribución incluirá:

35 niveles de oficinas corporativas

22 pisos de departamentos residenciales

10 niveles destinados a un hotel de lujo

4 plantas comerciales

Asimismo, reportes destacan que la intención del proyecto es crear una especie de “ciudad vertical”, donde residentes, turistas y trabajadores puedan convivir dentro del mismo espacio.

Fachada de cristal y enfoque sustentable

Uno de los elementos más llamativos de la Torre Rise será su diseño exterior. El edificio tendrá una fachada de cristal con control térmico, diseñada para reducir el impacto del calor y mejorar la eficiencia energética.

Además, la estructura incorporará esquinas curvas para minimizar la presión del viento, un aspecto clave en edificios de gran altura.

El proyecto también busca destacar por su enfoque ambiental. Según sus desarrolladores, contará con más de 4,000 metros cuadrados de áreas verdes y ya obtuvo certificaciones internacionales relacionadas con sostenibilidad y bienestar, entre ellas LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well.

Estas acreditaciones evalúan factores como eficiencia energética, calidad ambiental interior y consumo responsable de recursos.

El edificio tendrá una fachada de cristal con control térmico, diseñada para reducir el impacto del calor y mejorar la eficiencia energética. Crédito: Monica Garza 73 | Shutterstock

¿Dónde estará ubicada exactamente?

La torre se construye en la colonia Obispado, una de las zonas más conocidas y elevadas de Monterrey.

El rascacielos estará ubicado cerca del cerro del Obispado y frente al río Santa Catarina, lo que le permitirá convertirse en un nuevo punto de referencia visual dentro de la ciudad.

Por su altura y diseño, especialistas creen que la Torre Rise podría convertirse en uno de los símbolos urbanos más reconocibles de México en los próximos años.

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