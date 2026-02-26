Construyen un edificio en solo 28 horas: así funciona el método que asombra al mundo

Así como lo has leído: un método de construcción que se aplicó en China y que asombra al mundo es capaz de levantar un edificio en solo 28 horas. El modelo es liderado por la empresa Broad Group, que busca romper las tradiciones de la ingeniería a través de la fabricación industrial de módulos prefabricados.

Mediante el método, reseña South China Morning Post, un edificio de diez plantas que generalmente podría tardar meses o incluso años en construirse, puede quedar listo en poco más de un día.

Pero no se trata de acelerar el trabajo en el lugar de la obra, sino de realizar la mayor parte del proceso en una fábrica, donde los tiempos sean privados y no públicos, es decir, sin que los transeúntes observen el desarrollo cuando pasan por la sede del futuro edificio.

En qué consiste el método para construir un edificio en 28 horas

La clave de este avance está en la llamada construcción off-site, que consiste en fabricar los componentes principales del edificio en una planta industrial. Estos módulos incluyen paredes, techos, sistemas eléctricos, tuberías e incluso acabados básicos.

Finalmente, cada módulo es transportado en camiones hasta el terreno donde se levantará el edificio. Desde el lugar, grúas especializadas colocan cada bloque en su posición exacta, siguiendo un diseño previamente calculado.

En palabras más simples: la estructura se ensambla como si fuera un sistema de bloques gigantes, optimizando recursos y reduciendo el tiempo a tan solo 24-30 horas.

El ensamblaje se realiza mediante tornillos y pernos de alta resistencia, en lugar de depender exclusivamente del concreto. Y cuando todos los módulos están colocados, los técnicos conectan los servicios esenciales como electricidad, agua y drenaje. Este sistema permite que el proceso completo sea mucho más rápido que la construcción convencional.

El material clave para este modelo de construcción

Uno de los elementos más importantes de este método es el uso de una estructura de acero conocida como B-Core. Este material está compuesto por placas de acero reforzadas que proporcionan resistencia estructural con menor peso que el hormigón tradicional.

Al ser más ligero, facilita el transporte y el montaje. Además, este tipo de estructura está diseñada para soportar movimientos sísmicos, lo que aumenta su nivel de seguridad. Según los desarrolladores, el sistema cumple con estándares internacionales de resistencia y estabilidad.

Otra ventaja es que, al utilizar conexiones mecánicas en lugar de materiales permanentes, el edificio puede desmontarse en el futuro si fuera necesario, algo impensable en las construcciones tradicionales.

El éxito de este sistema ha despertado interés en otras regiones del mundo. Países como Estados Unidos, Japón, Singapur y varias naciones europeas han comenzado a utilizar la construcción modular para viviendas, hospitales y oficinas. Sin embargo, en China ya iniciaron con edificios de hasta diez pisos.

La construcción modular industrializada se perfila como una alternativa viable para el futuro, al combinar rapidez, eficiencia y control de calidad. Además, reduce el desperdicio de materiales y disminuye el uso de cemento.

