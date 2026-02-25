India inaugura su primera “carretera roja” para proteger la vida silvestre

India inauguró su primera carretera roja, una vía especialmente diseñada para disminuir el impacto del tránsito vehicular sobre la fauna silvestre. La iniciativa apunta a enfrentar uno de los problemas más graves en zonas de bosques y reservas naturales: el atropellamiento de animales que cruzan rutas de alto tránsito.

La primera “ruta roja” de la India fue inaugurada el 24 de febrero de 2026 en el estado de Maharashtra, en un tramo que atraviesa una zona forestal con alta presencia de fauna silvestre.

Mapa de Maharashtra, estado del oeste de India donde se inauguró la primera carretera roja diseñada para proteger la fauna silvestre. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El sector intervenido forma parte de un corredor ecológico cercano a áreas protegidas, donde el tránsito vehicular venía generando preocupación por el aumento de atropellamientos de animales.

El distintivo color rojo no es decorativo. Según explicaron autoridades locales, la pigmentación cumple una función clave: generar una alerta visual inmediata en los conductores, obligándolos a reducir la velocidad y prestar mayor atención en áreas donde la presencia de animales es frecuente.

El problema real detrás de la “carretera roja”: atropellamientos de fauna en India

La inauguración de esta vía especial no surge de una moda ambiental, sino de una situación concreta: en esa zona los atropellamientos de animales silvestres se habían convertido en un problema recurrente.

El tramo intervenido atraviesa un corredor ecológico donde distintas especies cruzan de un lado a otro del bosque en busca de alimento, agua o refugio. Con el aumento del tránsito vehicular, especialmente de transporte pesado y circulación nocturna, el riesgo creció de forma sostenida.

En distintos estados de la India, la expansión de infraestructura vial ha incrementado la mortalidad de fauna en rutas que atraviesan bosques y reservas. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

En ese tramo específico del estado de Maharashtra se registraban incidentes frecuentes con fauna que cruzaba la calzada, sobre todo durante la noche y en horarios de baja visibilidad. La combinación era crítica por combinaba tres factores importantes: una ruta que divide un hábitat natural, vehículos circulando a velocidad sostenida y cruces habituales de animales en busca de alimento o agua.

Por qué se tomó la decisión

En distintas regiones de la India, el crecimiento urbano y la expansión de la infraestructura vial han fragmentado corredores biológicos utilizados por especies nativas. Esto incrementó los accidentes viales con fauna, afectando tanto la seguridad de las personas como la conservación de animales.

La nueva carretera fue desarrollada con un enfoque de protección ambiental. El color rojo actúa como señal permanente de que se trata de un tramo sensible desde el punto de vista ecológico. El objetivo es modificar el comportamiento del conductor sin depender únicamente de cartelería tradicional.

Cómo funciona la “carretera roja”

El diseño incluye:

Superficie roja visible a distancia.

Señalización específica sobre cruce de animales.

Enfoque en zonas donde existen corredores naturales.

Medidas para reducir la velocidad en tramos críticos.

El proyecto se enmarca en políticas más amplias de protección ambiental impulsadas por el gobierno indio, que busca equilibrar desarrollo e impacto ecológico.

Un modelo que podría replicarse

Especialistas en conservación consideran que este tipo de intervenciones pueden convertirse en referencia para otros países con problemas similares. En América Latina, por ejemplo, los atropellamientos de fauna también representan un desafío en áreas protegidas y rutas que atraviesan parques nacionales.

La experiencia india abre el debate sobre cómo la infraestructura puede adaptarse para convivir con ecosistemas frágiles. Más allá del color, el mensaje es claro: la planificación vial puede incorporar soluciones simples pero efectivas para proteger la biodiversidad.

California construye el mayor puente para fauna en entorno urbano sobre la autopista 101 para reducir atropellos y reconectar hábitats. Crédito: Imagen generada con IA para ilustración editorial | Impremedia

Puedes ver: California inaugura el puente para animales más grande del mundo sobre una autopista

Qué cambia con esta medida

La inauguración de la primera carretera roja marca un hito simbólico y práctico. Por un lado, instala el tema en la agenda pública. Por otro, introduce una herramienta concreta para reducir siniestros con animales.

Si la medida demuestra resultados positivos, podría ampliarse a otras regiones del país e incluso servir de inspiración en otros continentes donde la expansión vial avanza sobre territorios naturales.

La pregunta que queda abierta es si este tipo de diseño logrará modificar de forma sostenida la conducta de los conductores y disminuir de manera comprobable los accidentes con fauna. India decidió probar un camino distinto (y rojo) para enfrentar el problema.

