Alquiler gratis, internet y trabajo: España te busca para vivir en un pequeño pueblo en la montaña

Increíble, pero real. Un pequeño municipio de España, ubicado entre montañas, decidió tomar medidas para atraer nuevos habitantes. Se trata de Arenillas, un pueblo de la provincia de Soria, que impulsa un programa para recibir familias y trabajadores interesados en comenzar una nueva vida lejos de las grandes ciudades.

La iniciativa ha llamado poderosamente la atención porque incluye facilidades poco comunes: viviendas a bajo costo o gratuitas durante un período inicial, acceso a internet y oportunidades laborales vinculadas con las necesidades del municipio.

El pueblo, que enfrenta un escenario crítico de población, cuenta con apenas unas 40 personas residentes y las autoridades temen que, de no llegar nuevos habitantes, varios servicios esenciales desaparezcan con el paso de los años. De allí la idea de atraer personas.

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Tú puedes ser uno de los nuevos habitantes de Arenillas

La administración local busca evitar que Arenillas se convierta en parte de llamada “España vaciada”, por lo que, entre las prioridades para postular se encuentra atraer familias con hijos pequeños, ya que uno de los principales desafíos es conservar abierta la escuela local.

Además, también buscan personas cuyos oficios puedan cubrir necesidades específicas de la localidad, especialmente en áreas relacionadas con servicios básicos, mantenimiento y actividades rurales.

A cambio de otorgar estos favores al municipio, las autoridades locales han trabajado en la recuperación de antiguos inmuebles para ofrecer alquileres mucho más bajos que los del mercado convencional e incluso apoyo temporal para facilitar la instalación de nuevas familias.

El acceso a internet también forma parte de las medidas impulsadas para captar residentes, especialmente personas que trabajan de manera remota o desean emprender fuera de las grandes ciudades.

Asimismo, las vacantes laborales disponibles suelen estar relacionadas con el funcionamiento cotidiano del municipio. Entre las oportunidades están:

Trabajos de mantenimiento de infraestructuras

Apoyo en servicios comunitarios

Colaboración en proyectos rurales promovidos por el ayuntamiento y asociaciones locales

La Asociación Cultural de Arenillas también participa en el programa y colabora en el proceso de integración de quienes llegan al pueblo.

Cómo postular para vivir en Arenillas

Las personas interesadas pueden enviar su solicitud directamente al correo electrónico oficial del ayuntamiento: ayuntamiento@arenillas.es.

Según reportes difundidos en medios españoles, la convocatoria ya despertó gran interés y recibió más de 100 solicitudes en menos de una semana, destacó el diario Milenio.

Sin embargo, no todos los perfiles tienen las mismas posibilidades. El municipio prioriza a familias con hijos en edad escolar y a profesionales capaces de aportar servicios útiles para la comunidad.

Por último, debes saber que las autoridades analizan cada caso antes de aprobar el traslado, ya que el objetivo no es solo aumentar la población, sino garantizar que los nuevos habitantes permanezcan en Arenillas durante años.

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