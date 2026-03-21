Tiene casi 1 km y cambia la vida diaria: así es la escalera mecánica más larga del mundo

Hay obras que impresionan por su tamaño y otras que, además, terminan cambiando la rutina de miles de personas. Esta escalera mecánica en China logra ambas cosas.

A simple vista, puede parecer un proyecto más dentro del enorme despliegue de infraestructura del país. Pero cuando se mira de cerca, el impacto es mucho más concreto: lo que antes era una subida larga, cansadora y diaria, hoy se resuelve en minutos. Su uso es gratis y descongestiona el tráfico en lugares donde podía ser realmente insufrible.

Una solución a un problema cotidiano

La escalera tiene cerca de un kilómetro de longitud y salva un desnivel de unos 242 metros. Está instalada en una zona con pendientes pronunciadas, donde moverse a pie no solo lleva tiempo, sino también esfuerzo físico constante.

Durante años, quienes vivían o trabajaban en esa área tenían que subir caminando. No era una caminata ocasional: era parte de la vida diaria. Ese es el punto que cambia todo.

El tiempo que ahora se recupera

Uno de los datos que más se repite entre quienes usan esta infraestructura es el tiempo que ahorran. El trayecto que antes podía demorar entre 30 y 40 minutos a pie, hoy se reduce a unos pocos minutos sin esfuerzo.

Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. En la práctica, significa llegar antes al trabajo, volver a casa sin agotamiento y facilitar la movilidad de personas mayores. Es tiempo que se recupera todos los días.

La escalera mecánica más larga del mundo recorre casi un kilómetro y conecta distintos niveles de una ciudad en China. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

No es un lujo: es movilidad urbana

A diferencia de otras escaleras mecánicas largas, pensadas para centros comerciales o zonas turísticas, esta cumple una función mucho más básica: conectar partes de la ciudad. Funciona casi como un sistema de transporte:

Es de uso cotidiano.

Está pensada para alto flujo de personas.

Responde a una necesidad real, no a una atracción.

En ciudades con geografía compleja, este tipo de soluciones empieza a ser cada vez más común.

Por qué China apuesta por este tipo de obras

El contexto también explica la decisión. En muchas ciudades chinas, el crecimiento urbano se da en terrenos irregulares, con desniveles importantes. Por eso, en lugar de modificar completamente el entorno o construir infraestructuras más costosas, se buscan alternativas que se adapten al terreno.

Entre ellas, escaleras mecánicas urbanas, ascensores públicos y pasarelas elevadas. No siempre son las soluciones más llamativas, pero sí las más prácticas. De hecho, otros lugares, como México, ha resuelto problemas similares apostando por el cielo: en breve, construirá el teleférico urbano más largo del mundo.

Una obra que dice algo más sobre las ciudades

Más allá del récord —que lo tiene—, lo interesante es lo que representa. Durante mucho tiempo, la movilidad urbana se pensó en términos de autos, trenes o autobuses. Pero en ciertos contextos, resolver un trayecto a pie puede ser igual de importante.

Esta escalera no reemplaza un sistema de transporte. Resuelve un problema puntual que afecta todos los días. Y ahí está su valor.

Otras escaleras y senderos mecánicos que cambiaron ciudades en el mundo

Aunque la de China marca un récord por su extensión, no es la única infraestructura que transformó la forma de moverse en entornos complejos. En distintas partes del mundo, soluciones similares han tenido un impacto real en la vida diaria.

Uno de los casos más conocidos está en Medellín, Colombia, donde las escaleras mecánicas de la Comuna 13 se convirtieron en un símbolo de integración urbana. Allí, lo que antes implicaba subir cientos de escalones en barrios con fuertes pendientes, hoy se resuelve en minutos. Más que una obra, fue una herramienta de inclusión.

Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 transformaron la movilidad y la vida diaria en uno de los barrios más empinados de Medellín. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

En Hong Kong, el sistema Central–Mid-Levels Escalator es otro ejemplo claro. No es el más largo del mundo, pero sí uno de los más utilizados. Conecta zonas residenciales y financieras en una ciudad con desniveles pronunciados, y es parte del día a día de miles de personas.

También en Japón y Corea del Sur hay soluciones similares, muchas veces integradas a estaciones de tren o zonas urbanas densas, donde el espacio es limitado y el tiempo vale mucho.

Lo interesante es que todas estas obras tienen algo en común: no fueron pensadas como atracciones, sino como respuestas concretas a problemas de movilidad.

Y ahí está la clave. Más allá de los récords, lo que realmente las vuelve relevantes es cómo cambian la vida cotidiana de quienes las usan.

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