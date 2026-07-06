Los mejores mega aeropuertos de EE.UU. en 2026: cuáles ofrecen la mejor experiencia

Viajar por un aeropuerto grande no siempre significa largas filas, terminales confusas o una experiencia estresante. Algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos han invertido miles de millones de dólares en nuevas terminales, mejores áreas de descanso, tecnología y opciones gastronómicas para hacer más cómodo el paso de los pasajeros.

Cada año, la consultora J.D. Power evalúa la satisfacción de los viajeros en Norteamérica teniendo en cuenta factores como el acceso, el proceso de seguridad, la limpieza, las tiendas y restaurantes, la facilidad para orientarse y la experiencia general.

¿Qué es un mega-aeropuerto?

J.D. Power considera mega aeropuertos a aquellos que reciben 33 millones o más de pasajeros al año, es decir, los principales hubs de Estados Unidos y Canadá. Los mejores en 2026 son:

Minneapolis–Saint Paul International Airport (MSP)

Por segundo año consecutivo lideró la categoría gracias a sus terminales modernas, buena señalización, limpieza y tiempos de espera relativamente bajos.

Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW)

Se destacó por la facilidad para desplazarse entre terminales y por la experiencia general de los pasajeros.

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)

Mantiene una de las mejores valoraciones entre los grandes aeropuertos estadounidenses, especialmente por la atención del personal y la eficiencia del proceso de seguridad.

Dallas/Fort Worth International Airport (DFW)

Uno de los aeropuertos más importantes del país y una de las sedes del Mundial 2026. Sus recientes inversiones en infraestructura y servicios ayudaron a mejorar la satisfacción de los viajeros.

Harry Reid International Airport (Las Vegas)

Continúa entre los mejores gracias a sus instalaciones renovadas, amplia oferta gastronómica y facilidad para llegar al centro de la ciudad.

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Otros mega aeropuertos destacados

John F. Kennedy (Nueva York)

Orlando International

Miami International

San Francisco International

Todos aparecen entre los diez primeros del estudio más reciente de satisfacción aeroportuaria de J.D. Power.

Qué se evalúa para elaborar el ranking

La clasificación no mide únicamente puntualidad. Los pasajeros califican aspectos como:

Facilidad para llegar al aeropuerto.

Tiempo en los controles de seguridad.

Limpieza.

Señalización.

Tiendas y restaurantes.

Recogida de equipaje.

Personal.

Experiencia general.

Según J.D. Power, las mejoras en terminales, la incorporación de restaurantes locales y una navegación más sencilla dentro de los aeropuertos explican el aumento en la satisfacción de los viajeros en los últimos años.

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