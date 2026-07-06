Un aeropuerto africano quiere romper todos los récords y llevar el continente a otro nivel

Etiopía empezó a construir un aeropuerto monumental que busca cambiar el mapa aéreo de África. Se trata del Aeropuerto Internacional de Bishoftu, un proyecto diseñado para convertirse en el mayor aeropuerto del continente y en uno de los grandes centros de conexión entre África, Asia, Medio Oriente, Europa y América.

La obra está ubicada cerca de Bishoftu, a unos 45 kilómetros al sureste de Adís Abeba, la capital etíope. El proyecto tendrá un costo estimado de 12.500 millones de dólares y está previsto que pueda estar terminado hacia 2030.

Cómo será el nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu

El plan contempla una construcción por etapas. En su primera fase, el aeropuerto podrá recibir alrededor de 60 millones de pasajeros al año. En etapas posteriores, la capacidad se ampliará hasta 110 millones de pasajeros anuales, con cuatro pistas y espacio de estacionamiento para 270 aeronaves.

El diseño está a cargo de Zaha Hadid Architects, uno de los estudios de arquitectura más reconocidos del mundo.

El proyecto está ligado al crecimiento de Ethiopian Airlines, la mayor aerolínea de África. La compañía busca aliviar la presión sobre el actual aeropuerto internacional de Bole, en Adís Abeba, y reforzar el papel de Etiopía como centro de conexiones aéreas del continente.

De hecho, Ethiopian Airlines financiará el 30% del proyecto, mientras que el resto dependerá de financiamiento internacional.

Cómo será el aeropuerto más grande de África que Etiopía construye en Bishoftu Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La apuesta no es solo aeroportuaria. Bishoftu busca funcionar como una gran puerta de entrada y salida para África, en un momento en que el tráfico aéreo del continente sigue creciendo y varios países compiten por convertirse en hubs regionales.

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Un proyecto pensado como ciudad aeroportuaria

El nuevo aeropuerto no será únicamente una terminal de vuelos. Ethiopian Airlines firmó en 2024 un contrato con Dar Al-Handasah Consultants para desarrollar una megaciudad aeroportuaria a unos 40 kilómetros del actual aeropuerto de Bole. La compañía afirmó entonces que el proyecto permitiría multiplicar por cuatro la capacidad de su principal aeropuerto.

Además de pistas y terminales, el plan incluye infraestructura complementaria para pasajeros, aerolíneas y servicios vinculados al transporte aéreo.

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Cuándo estará listo

El inicio formal de la construcción fue anunciado en enero de 2026. Ya comenzaron trabajos preliminares de movimiento de tierra y el objetivo es que el aeropuerto pueda estar operativo hacia 2030.

Si se cumplen los plazos y la capacidad proyectada, el Aeropuerto Internacional de Bishoftu no solo será el más grande de África. También colocará a Etiopía entre los grandes competidores globales del transporte aéreo, con una infraestructura pensada para mover más pasajeros que muchos de los aeropuertos más transitados del mundo.

Para los viajeros, el cambio puede ser enorme: más rutas, más conexiones y una puerta africana cada vez más relevante para vuelos de larga distancia. Para Etiopía, el proyecto es una apuesta de escala histórica.

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