Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por el delito de abandono de menor

La actriz Maribel Guardia emprendió una nueva demanda en contra de Imelda Tuñón por el presunto delito de abandono de menor. Esto luego de que la joven regresara a México tras viajar con el pequeño José Julián a Estados Unidos, sin revelar cuál es su paradero actual.

De acuerdo con el Lic. Alonso Beceiro, abogado de la costarricense, dicha querella fue interpuesta para esclarecer en dónde se encuentra su nieto José Julián, de 9 años. “El niño no está con ningún miembro de su familia directa: abuelos o ella misma”, señaló el jurista entrevista con Ventaneando.

Asimismo, el abogado detalló que, tras su regreso a México, Imelda Tuñón Garza envió mensajes a Maribel Guardia en los que le advertía que se iría a vivir a Estados Unidos y que no volvería a ver a su nieto.

Al respecto, el Lic. Alonso Beceiro declaró que, en México, el hecho de que una persona señale que tiene a su hijo en otro país, pese a tener la custodia y desconocerse su paradero, puede constituir abandono de personas, por lo que considera que la demanda de su clienta tiene viabilidad.

Para finalizar, el representante legal de Maribel Guardia informó que en este momento ya se le está pidiendo a Imelda presentar al menor ante las autoridades para dar fe de que se encuentra sano y salvo. “De no estar en condiciones de salud óptimas tendrá que retirar la custodia que hasta el momento tiene Imelda”, sentenció.

Imelda Tuñón obtiene medidas de protección contra Maribel Guardia

Por su parte, la viuda de Julián Figueroa no se ha quedado de brazos cruzados y ha emprendido su propio proceso contra la estrella de la pantalla chica.

Según las declaraciones que emitió a su salida del Reclusorio Norte el pasado viernes 2 de octubre, acudió a las autoridades para solicitar medidas de protección contra la costarricense y su esposo Marco Chacón.

Al ser aprobada esta solicitud, se determinó que Maribel Guardia, Marco Chacón y el abogado Alonso Beceiro no pueden hablar de ella ni el menor de edad José Julián durante los próximos tres meses. Esto incluye ante los medios de comunicación.

Los procesos legales contra Imelda Tuñón se acumulan

Esta denuncia se suma a otros procesos legales promovidos por Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, incluido aquel relacionado con sus declaraciones sobre el suministro de medicamentos no recomendados para el fallecido Julián Figueroa.

“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué’, y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”, relató la viuda de Julián Figueroa en el podcast “Mesa Cero”.

Medios como “Hoy Día” adelantaron que dicha querella se emitió bajo el delito de tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio.

Según la ley mexicana, el tráfico ilegal de sustancias controladas se refiere al comercio, transporte, fabricación, distribución o posesión no autorizada de drogas o medicamentos regulados por las autoridades.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia dedica sentidas palabras a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

• Maribel Guardia demandará a Imelda Tuñón por sus declaraciones acerca de José Julián

• Laura Bozzo arremete contra Imelda y Addis Tuñón: “Me da repulsión, ese tipo de gente”