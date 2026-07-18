Maribel Guardia dedica sentidas palabras a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

“Ninguna madre debería despedir a un hijo”, expresó Maribel Guardia a Aylín Mujica, después de la pérdida de su hijo. La actriz costarricense atravesó por un dolor similar en el año 2023 al perder a su hijo Julián Figueroa.

Este 17 de julio se confirmó el fallecimiento de Mauro, el hijo de la actriz y conductora cubana Aylín Mujica. Según los primeros reportes, el joven padecía una neumonía que derivó en un infarto, lo que terminó con su vida mientras se encontraba en Barbados, país al que había viajado para participar en un partido de béisbol.

Ante esta tragedia, una de las primeras figuras públicas en pronunciarse fue Maribel Guardia, quien conoce de cerca el peso de una pérdida así. La actriz costarricense perdió a su propio hijo, Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023, y desde entonces sus fans la califican como un ejemplo de resiliencia, manteniendo viva su memoria con mensajes, fotos y recuerdos cotidianos.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

En esta ocasión, Maribel dedicó unas sentidas palabras a Aylín a través de sus redes sociales. “Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo”, comenzó su publicación.

Luego, añadió: “Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en nuestro corazón. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo”.

La actriz también quiso hacerle saber a Mujica que no está sola: “Y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios“.

Por su parte, Aylín Mujica se encontraba grabando la nueva temporada del reality “Top Chef VIP” en Colombia, cuando recibió la devastadora noticia. De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la conductora interrumpió sus compromisos laborales y viajó de inmediato a Barbados para estar cerca de su familia.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de los familiares, y se desconoce si la actriz retomará sus actividades en el programa.

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