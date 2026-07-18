Reportan que Aylín Mujica presenció por videollamada los últimos minutos de vida de su hijo Mauro

La noticia sobre el fallecimiento del hijo de la actriz Aylín Mujica sacudieron con fuerza a la escena del mundo del entretenimiento. A solo horas de confirmarse el deceso, ha salido a la luz un desgarrador detalle que vuelve a poner a la famosa en el centro de la conversación.

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann, la histrionisa de origen cubano habría estado en videollamada con su hijo Mauro durante los últimos minutos de vida del joven.

La publicación detalló que Aylín Mujica recibió una llamada de emergencia mientras se encontraba filmando en Colombia la quinta temporada del reality de cocina “Top Chef VIP”.

Miembros del equipo de producción habrían informado al portal “Las Top News” que la famosa presenció, a través de dicha videollamada, cuando miembros del personal médico atendían a su hijo Mauro tras presentar un primer infarto.

“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia“, comentó Fridmann en la publicación.

Los testigos apuntaron a que la llamada fue cortada de forma abrupta ante la desgarradora reacción de la exconductora de “La Mesa Caliente”: “Personal del nosocomio cortó la llamada al escuchar los gritos de su madre”, se detalló.

¿De qué murió Mauro, hijo de Aylín Mujica?

Las complicaciones de salud del joven conocido como DJ MAAHEZ se presentaron cuando viajaba de Miami a Barbados para formar parte de un juego de béisbol, aún sufriendo los estragos de un cuadro de neumonía.

Personal cercano a Mauro, de 30 años, compartió a la prensa que este comenzó a presentar malestares tras la práctica. Como resultado, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto y, posteriormente, un segundo del que ya no pudo recuperarse.

Por su parte, el músico cubano Osamu Menéndez, padre del joven, se pronunció por primera vez sobre la noticia a través de un mensaje en redes sociales. En él, pidió privacidad y respeto para atravesar este duro momento a nivel familiar.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias“, sentenció.

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