Aylin Mujica culpabiliza a Christian Nodal: “Aquí el cabrón es él

Aylín Mujica estuvo en el programa de Quique Usales, y durante su visita conversaron sobre uno de los temas que más polémicas ha generado en el mundo del espectáculo: el caso de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Este es un tema que le ha permitido al programa de Usales destacarse por las opiniones que tienen cada uno de sus panelistas, quienes en su mayoría están más inclinados a apoyar a la cantante argentina que a la joven pareja mexicana.

Aylín fue cuestionada directamente por el argentino, para saber en qué bando se posicionaba ella. Y la cubana fue clara, ella dice estar a favor de la mujer, y culpabiliza directamente a Nodal sobre esta situación alegando que “aquí el cabrón es él”. Para la reconocida actriz y villana de telenovelas, el programa de Nolda es que se enamora fácilmente sin medir las consecuencias de sus acciones.

Destaca que tanto Cazzu como Ángela tienen su propia historia con el intérprete de “Adiós amor”, y que por ende ambas tienen su propia verdad. Para Aylín es injusto juzgarlas a las dos buscando quedarte con un solo bando sin poder ser consecuente con ambas o tener sororidad con ambas.

La respuesta, tan imparcializada, de la cubana ha generado que en las redes sociales muchos consideren que esta se encuentra más del lado de Ángela que de Cazzu. Ya que el público a nivel general se ha parcializado tanto, que si no te inclinas a favor de una de manera directa, entonces estás del lado de la contraria, tan básico como simple.

En resumen, recordemos que Nodal aún mantenía una relación de pareja con Cazzu, cuando aparentemente la engañó con Ángela Aguilar. Todo ocurrió cuando la argentina estaba con ocho meses de posparto, por el nacimiento de su hija Inti. Semanas después del rompimiento público, que tanto Cazzu como Nodal expusieron en redes sociales, este se casó con la hija de Pepe Aguilar en Italia.

