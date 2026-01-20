Aylín Mujica reveló detalles de su romance con Mel Gibson en 2006: “Es un muy buen hombre”

En una nueva ola de confesiones, la actriz Aylín Mujica decidió compartir por primera vez algunos detalles del tórrido romance que vivió hace más de dos décadas con el director estadounidense Mel Gibson, incluyendo el motivo que los hizo decirse “adiós”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante su paso por el programa “Dime la Neta”, de Lubox, que la famosa decidió abrir el baúl de los recuerdos de ese episodio en su vida. Y aunque afirmó que su historia de amor con el también actor solo duró tres meses, solo tiene buenas cosas que decir sobre él.

Durante su relato, Mujica recordó con emoción el momento en el que decidieron darle una oportunidad al amor: “Me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Y yo le dije ¡sí!”, detalló ante el presentador Quique Usuales.

Al ser cuestionada sobre las cualidades de Mel Gibson que la enamoraron, Aylín indicó que más allá de su estatus de súper estrella, fue su personalidad y gran conversación la que la conquistó: “Sabes qué, me besó el cerebro. Las mejores pláticas de mi vida. Es un tipo sumamente culto”, señaló.

Asimismo, explicó que la química entre ambos era inigualable: “Es intenso igual que yo. Creo que la gente que amamos la vida somos intensos. Vivir así es lo que nos hace humanos y él es un tipo que tú puedes pasar horas y horas hablando“, añadió durante la charla.

No obstante, su tórrido romance llegó a su fin no mucho tiempo después de haber comenzado. ¿La razón? Ambos se encontraban en un momento complicado en sus vidas.

“Él estaba en un proceso de divorcio muy fuerte que tenía que dejar millones y millones a su ex“, dijo haciendo alusión a los $425 millones de dólares que Gibson otorgó a su ex esposa, Robin Denice Moore, en 2006.

“Yo también me estaba divorciando, y lo único que puedo decir sobre él es que es un muy buen hombre, es increíble, muy inteligente. Puedes pasar días platicando con él, es una enciclopedia“, concluyó Aylín Mujica.

