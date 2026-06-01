Laura Bozzo arremete contra Imelda y Addis Tuñón: “Me da repulsión, ese tipo de gente”

El polémico nombramiento de Addis Tuñón, periodista de espectáculos y conductora del programa “De Primera Mano”, como nueva tutora del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, continúa generando reacciones encontradas en el mundo del espectáculo. Mientras Maribel Guardia ya fue destituida del cargo y Marco Chacón denunció públicamente a Imelda Tuñón por presunto robo, ahora es Laura Bozzo quien alza la voz.

En un reciente encuentro con los medios, la controversial conductora no ocultó su molestia y se posicionó a favor del bienestar del menor de 9 años, lamentando profundamente que Maribel Guardia ya no sea la tutora.

“Qué Dios tenga protegido al niño. Creo que no hay nadie mejor que su abuela para protegerlo. Al final, todo lo que tiene Maribel va a ser para él” Laura Bozzo

¿Qué más dijo Laura Bozzo?

Los reporteros le pusieron al tanto sobre los movimientos que Maribel Guardia estaría realizando en su testamento para excluir a su nieto de ciertos aspectos, así como los rumores acerca de las supuestas intenciones ocultas de Imelda Tuñón sobre la herencia que Julián Figueroa le dejó a su hijo. Fue entonces cuando Laura Bozzo explotó:

“Me da repulsión, ese tipo de gente. Esa Tuñón, le mando saludos. Yo conozco toda la historia, conozco la historia… Imelda”, sentenció. Pero la conductora no se detuvo ahí. Aprovechando las cámaras, envió un mensaje a Addis Tuñón, la nueva tutora:

“Creo que sería muy bueno que hicieras algo. Yo, Laura Bozzo, te pido de todo corazón que antes de pensar en todo el dinero y lo demás, te ocupes de tu sobrina, a mí me consta las cosas que ella hace. Más que fijarte en el dinero, trata de que pueda llegar a su rehabilitación”.

Aunque descartó rotundamente la posibilidad de asesorar a alguna de las partes involucradas, Bozzo dejó claro que lo primordial debería ser garantizar un entorno sano para el niño, de apenas 9 años.

“Ojalá que el niño crezca en un ambiente sano, porque si sigue en un ambiente que no es sano, la verdad me parte el corazón. Todo niño merece tener una vida sana”, afirmó.

Las declaraciones de Bozzo, se suman a la de Alfredo Adame, quien aseguró que Guardia es quien merece ser la tutora de su nieto y expresó que siente gran admiración por ella.

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