Laura Bozzo ingresa a La Casa de Alofoke 2: “La momia is back”

Luego de varias semanas de especulaciones, finalmente se confirmó la noticia que el público esperaba: la conductora Laura Bozzo se integra a “La Casa de Alofoke 2”, reality que se lleva a cabo en República Dominicana.

La noticia fue confirmada a propia voz de la peruana con una publicación realizada desde su cuenta oficial de Instagram, donde documentó encontrarse a solo un vuelo de distancia de sumarse a su nuevo proyecto.

“A punto de subir al avión para Dominicana”, escribió para acompañar la selfie en la que se le ve posar desde la sala de abordaje. “@alofoke creías que te ibas a librar de mí, pues NO. Ya llegó a incendiar la casa”, sentenció.

Para finalizar, la famosa prometió que al igual que en el resto de sus participaciones en reality shows, dará mucho de qué hablar: “Te adoro jamás te fallaría… prepárate. La momia is back”, expresó a solo unas horas de su ingreso.

No pasó mucho tiempo antes de que la estrella de la televisión se convirtiera en el blanco de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores más fieles, quienes afirmaron que su personalidad extrovertida y sin miedo al qué dirá le otorgarán sazón al show dominicano.

“Llegó la del real sonido… team Laura”, “Reina, pondrás a temblar a muchos”, “Te amo mi villana favorita”, “Nadie me hará odiarte nunca, eres única”, “Y que se aguanten los llorones”, “Ahora si empezó el verdadero juego en esa casa” y “Eres la capitana del caribe @laurabozzo_of abran paso que llegó la sultana”, son algunas de las respuestas que se registraron tras el anuncio.

Con esta incorporación, “La Casa de Alofoke 2” continúa fortaleciendo su elenco en la fase final del reality, donde Laura se une a más de veinte personalidades de la región, entre ellas: Caramelo, La Perversa y Pollito Tropical, en una transmisión que se mantiene en vivo las 24 horas durante 37 días.

