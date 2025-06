Laura Bozzo confiesa que su talk show presentó casos falsos: “Se exageraban las cosas”

La reconocida presentadora Laura Bozzo, famosa por su icónica frase “¡Que pase el desgraciado!”, acaba de revelar un secreto que confirma las sospechas de muchos: en sus programas ‘Laura en América’ y ‘Laura sin censura’ se presentaron casos falsos. La confesión la hizo durante su participación en el podcast ‘Políticamente imprudente’, conducido por el actor y político mexicano Sergio Mayer.

Durante la entrevista, Mayer le preguntó directamente si su programa era más “show o realidad”. Bozzo admitió que, aunque en sus inicios en Perú los casos eran reales —muchos extraídos directamente de comisarías—, con el tiempo la producción comenzó a “adornar” las historias.

Pero lo más impactante fue su revelación sobre su etapa en México: allí, según dijo, “sí se colaron historias inventadas”.

La presentadora atribuyó esto a la falta de control sobre su equipo de investigadores, aunque aseguró que ella no estaba al tanto en ese momento. “Te lo juro, yo no sabía”, afirmó.

Sin embargo, confesó que en una ocasión, durante una grabación, descubrió que un invitado estaba mintiendo, lo que la llevó a cuestionar la veracidad de otros casos.

El espectáculo ante todo

Bozzo justificó estas prácticas argumentando que el formato del programa requería dramatismo: gritos, llanto y confrontaciones.

“Si no se daban de forma natural, pues se ayudaban tantito con la ficción”, reconoció entre risas. Aunque insistió en que su intención siempre fue genuina, esta confesión confirma lo que durante años se rumoreaba: que su show mezclaba realidad con guion.

Después de su paso por los talk shows, Laura Bozzo se convirtió en estrella de reality y su última participación fue en La Casa de los Famosos All-Stars, en la cual se convirtió en la octava eliminada.

Durante el programa de telerrealidad, Bozzo no convenció a sus seguidores y también se le criticó de no ser ella misma. A su salida, le pidió disculpas a sus fanáticos y admitió que no tuvo una participación digna de una concursante como ella.

Antes de la edición All-Stars, Bozzo fue parte de ‘Gran Hermano’ en España y llegó a los primeros lugares, esto la consagró como una estrella de reality show debido a su explosiva personalidad.

