¿Gabriel Soto perdonará deuda millonaria a Laura Bozzo? El actor responde

Todo parece indicar que la batalla legal y mediática entre Gabriel Soto y Laura Bozzo estaría a punto de llegar a su fin con un giro inesperado. Y es que luego de que el actor resultara favorecido en un juicio por daño moral, haciéndolo acreedor de una indemnización de $2,000,000 de pesos por parte de la peruana, este confesó que estaría dispuesto a perdonarla y desestimar la medida.

En una entrevista concedida al programa ‘Sale el Sol’, el galán de telenovelas se mostró abierto a responder diversos cuestionamientos sobre su batalla legal con la conductora, incluyendo la posibilidad de llegar a un acuerdo que no incluya el pago de la cifra millonaria que se fijó en su favor.

“Yo estoy abierto a enfrentarme con quien sea, donde sea y a la hora que sea. Me acaban de decir, no había visto las declaraciones que hizo, yo siempre estoy dispuesto a llevar la fiesta en paz“, declaró ante los micrófonos del matutino.

De acuerdo con lo revelado por Soto, la opción de desestimar la indemnización estaría sobre la mesa debido a que el objetivo del proceso legal era establecer un precedente sobre el respeto en los medios de comunicación y las figuras públicas, no el dinero.

“Tenemos que respetarnos, no solamente como seres humanos sino como medios de comunicación y figuras públicas, creo que nadie tiene el derecho de juzgar la vida de alguien más“, añadió durante la entrevista.

Antes de finalizar, el famoso se pronunció favorablemente con respecto a las recientes declaraciones de Laura Bozzo, en donde se retractó de lo dicho sobre la relación que mantuvo con Irina Baeva poco después de su separación de Geraldine Bazán.

“Qué bueno por ella y le doy las gracias por recapacitar y por tener esa humildad de reconocer sus errores, de eso se trataba lo que hice, de abrirle los ojos y creo que se logró“, sentenció. “De los golpes se tiene que aprender, se tiene uno que levantar y echarle para adelante. Queda ese precedente de respetarnos, pues críticas siempre va a haber“, concluyó.

Seguir leyendo:

• Gabriel Soto niega una posible reconciliación con Geraldine Bazán: “Pasaron muchos años”

• Gabriel Soto se pronuncia sobre los rumores de romance con Ana Carla Sinclair

• Julián Gil se retracta y pide disculpas a Gabriel Soto tras declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

