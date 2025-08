Gabriel Soto se pronuncia sobre los rumores de romance con Ana Carla Sinclair

El actor mexicano Gabriel Soto ha roto el silencio con respecto a uno de los temas que más especulaciones ha generado durante los últimos meses: su vida amorosa. Y es que luego de su polémica ruptura con Irina Baeva, el galán fue relacionado sentimentalmente con una influencer.

En un encuentro reciente con la prensa, el galán de telenovelas no pudo evitar los cuestionamientos sobre su cercanía con la influecer y cantante Ana Carla Sinclair, con quien fue captado en la ciudad de Los Ángeles.

“Yo puedo viajar con quien quiera, ¿no?”, respondió ante la insistencia de diversos medios de comunicación. No obstante, decidió no confirmar o negar si actualmente su corazón ya está ocupado por la artista: “Ay, no sean chismoso, no sean chismosos. No, no, no…”, añadió.

Con estas declaraciones, Gabriel Soto deja claro que a diferencia de sus experiencias pasadas, en esta ocasión no dará foco a aspectos de su vida privada relacionados con el ámbito sentimental. Recordemos que el pasado mes de abril expresó su deseo de dejar atrás la etapa de su vida marcada por su polémica ruptura con Irina Baeva.

“Se cerró no el capítulo, sino el libro completo (…) Tengo a mis hijas que son los más importante, además tengo trabajo, todo lo demás, de verdad puede rodar el mundo“, indicó en ese entonces.

Aunque no juzga a las personalidades que abran la puerta a la opinión pública, para él no es negociable su bienestar emocional y el de su familia.

“Nunca, porque es algo privado, muy personal, es algo que no se tiene que sacar a la vida pública, es nuestra vida privada. Respeto a quien lo haga así, respeto las opiniones de cada quien“, complementó.

