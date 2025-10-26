Laura Bozzo abre su corazón y revela la verdad sobre su infidelidad a Cristian Zuárez

La polémica conductora peruana Laura Bozzo vuelve al centro de la conversación después de confesar que le fue infiel a su expareja Cristian Zuárez. En el reality show chileno ‘El Internado’, Bozzo habló de su relación con Zuárez, quien es 24 años menor que ella.

Según relató de la conductora, la relación se volvió “tóxica” durante un periodo de arresto domiciliario que ella cumplía en el año 2002. Los celos que sentía en ese entonces la llevaron a tomar una drástica decisión. Zuárez, quien aspiraba a ser productor musical, trabajaba con el grupo brasileño Axé Bahía, lo que desató rumores de que podría estar involucrado sentimentalmente con una de las integrantes.

Convencida de que él le era infiel, Bozzo decidió vengarse. “Llamé a mis hermanos y les dije: ‘Tráiganme al más guapo de todos sus amigos’”, confesó la presentadora, admitiendo abiertamente: “Y le puse los cuernos, por si acaso”.

El momento más impactante llegó cuando uno de los participantes del reality le preguntó si su acto se justificaba porque en realidad Zuárez la había engañado. Bozzo, con una sonrisa, respondió con franqueza: “No, no me había engañado”.

Bozzo habló sobre su relación con Zuárez

La conductora recordó cómo comenzó su historia con Zuárez: lo conoció en su programa de televisión y, aunque afirmó que su familia “casi sufre un infarto” por la diferencia de edad, destacó que, a pesar de los problemas, de él solo recuerda “lo bueno”.

Curiosamente, describió a Zuárez como una persona tranquila, a diferencia de su estilo de vida más festivo. Zuárez y Bozzo iniciaron su relación en el año 2000 y la misma terminó en el 2017, de acuerdo a la información proporcionada por el productor.

Además de eso, admitió que enfocada en su carrera profesional y no busca ninguna relación sentimental, eso afirmó en el programa de telerrealidad chileno: “Yo no quiero saber nada del amor más de que mi trabajo”.

Expresó que su prioridad es regresar con ‘Laura en América’, programa al que definió como “el amor de mi vida”.

En la actualidad, Bozzo está participando en el programa ‘El Internado’, el mismo es una mezcla de competencia física con gastronomía. Los jurados son Yann Yvin, de Francia, el reconocido chef peruano Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne, de España.

