ViX confirma el estreno del documental “LAURA BOZZO”, para el 28 de agosto

Laura Bozzo ahora es parte de ViX. La plataforma de streaming de TelevisaUnivision confirmó el estreno del documental original “LAURA BOZZO”, que llegará a la plataforma el 28 de agosto.

En conversación con Bozzo, nos explica que el documental ofrece una mirada sin precedentes a su vida personal y profesional. Aceptando que dentro del mismo el público podrá verlo todo de ella, tanto su luz como su oscuridad.

Durante más de tres décadas, Laura Bozzo ha marcado al mundo del entretenimiento con su contenido y su vida, con sus logros y fracasos. Y ahora, a través de este material de archivo inédito que expondrá a ojo del público entrevistas exclusivas y acceso a su entorno íntimo, Laura permitirá que se revelen aspectos desconocidos de su historia.

“Esta es mi oportunidad de contar por primera vez mi historia. La quiero contar yo, con mi propia voz, con mi archivo personal”, dijo Bozzo. “Quiero que hablen todos: los que me quieren y los que me odian. No tengo nada que ocultar; nunca tuve filtro, y menos lo voy a tener ahora”.

En una entrevista exclusiva con Laura, nos comenta que para hacer este proyecto no tuvo que hablar con nadie ni convencer a nadie de su familia. Que ella toma decisiones y que quien quiere estar. Se suma al proyecto y quien no, pues no. Destacando que una de sus hijas decidió no ser parte del documental, decisión que ella entiende y respeta. Pero que a la vez no la limita.

¿Qué será lo nuevo que ViX nos ofrecerá con este documental?

Para empezar, ViX le permitirá a los televidentes situarse en tiempo y espacio, desde los inicios de su carrera en Perú, mostrando su ascenso a la fama en México y Miami, así como su resurgimiento mediático más reciente.

Será atractivo ver si el documental muestra la faceta de realities de Laura. Porque al hacerlo deberán mostrar parte de su participación en los realities de Telemundo, cadena que es la competencia directa de TelevisaUnivision en Estados Unidos.

¿Por qué es importante la mención de Telemundo?, se preguntarán algunos. Pues, parte del resurgir de Laura Bozzo en el mundo del entretenimiento hispano se debe a su paso por la segunda temporada de “La Casa de los Famosos 2”, en donde la peruana se convirtió en “la reina de los memes”.

Por otra parte, la producción de ViX también asegura que el documental también aborda el escándalo político que la llevó a enfrentar la justicia en 2002, cuando fue sentenciada a tres años de arresto domiciliario, periodo que cumplió viviendo en el canal de televisión desde donde transmitía su programa. Lejos de frenar su carrera, esa etapa marcó un momento de consolidación de su figura pública.

