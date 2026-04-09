Laura Bozzo enfurece con reporteros después de que le preguntaran por Irina Baeva

Laura Bozzo, conocida por sus opiniones contundentes, protagonizó un intenso altercado con reporteros a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. Durante el suceso, Bozzo se vio afectada y amenazó con llamar a la policía.

Al comienzo de la entrevista, le preguntaron por su estado de salud, ya que en días recientes una intensa molestia de rodilla la llevó a Cancún a ver un especialista. Sin embargo, después uno de los reporteros la cuestionó sobre la demanda que enfrenta por parte de la actriz Irina Baeva.

Eso hizo que el semblante de Bozzo cambiara completamente, ya que reaccionó de manera explosiva: “Todo el mundo se ríe. Voy a llamar a la policía”, dijo alterada. Tras unos minutos, pidió una silla de ruedas y se sentó para intentar calmarse.

Fue entonces cuando explicó el motivo de su reacción:

“Yo soy auténtica, yo no miento, yo soy como soy. Me agarraron en un momento en el que estoy muy vulnerable”. Laura Bozzo

La conductora peruana aprovechó el momento para desahogarse y denunciar las presiones que está enfrentando en su vida personal y profesional.

“A mí me pasan muchas cosas y creo que si alguno de ustedes supiera de toda la gente que me ha estafado, que me ha mentido, que me ha engañado. Muy buena soy para ayudar a la gente, pero cuando se trata de mí me han hecho literalmente mierd*”, enfatizó.

El conflicto legal con Irina Baeva

El conflicto legal inició después de que Laura Bozzo realizara comentarios ofensivos contra Irina Baeva tras su relación con Gabriel Soto, lo que derivó en una demanda por daño moral, discriminación y agresiones verbales.

A inicios de año se ratificó que la pareja ganó el juicio, con una compensación estimada en más de 2.5 millones de pesos.

En medio de su crisis emocional, Bozzo intentó cerrar el tema con un tono más conciliador: “Los abogados míos y los de ella están conversando para terminar con este problema. Gabriel Soto no tiene nada que ver, es ella, y con ella es que estamos arreglando todo. Porque tanto ella como yo hemos tenido problemas con ese abogado. Lo que tenga que ser será con Irina, él no tiene nada que ver”, concluyó.

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