José Eduardo Derbez pide un alto a las críticas contra su hermana Aitana

El actor mexicano José Eduardo Derbez reapareció ante los medios de comunicación con un contundente mensaje en defensa de su hermana menor, Aitana Derbez, ante la ola de críticas por su físico recibidas tras aparecer en un video musical junto a Vadhir. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, el protagonista de la serie “El Tío” expresó su postura en contra de los comentarios negativos en redes sociales, especialmente cuando el blanco son menores de edad.

De acuerdo con José Eduardo, las repercusiones que el ‘hate’ puede tener en niños y adolescentes es mayor que para aquellas personas de mayor edad, pues no se tienen las herramientas emocionales necesarias para lidiar con la crítica.

“Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa“, lamentó el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. “Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre. Pero bueno, también controlar las redes sociales es difícil“, añadió.

Por esta razón, el comediante y su pareja han decidido limitar la presencia de su hija Tessa en las plataformas digitales. “No queremos exponerla a ciertos comentarios que la gente no se mide, pero también es muy fácil hablar atrás de una pantalla“, sentenció.

Con respecto a los comentarios negativos que se registraron en la red en contra de su hermana menor, Aitana, José Eduardo Derbez dijo: “Lo que hace por monetizar Vadhir, pero ya le dije…. Yo no entiendo y todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya“.

A pesar de recurrir al humor que lo caracteriza, el famoso de 33 años fue claro al expresar su admiración por el talento de la integrante más pequeña del clan Derbez y exhortando a los internautas a recordar la importancia de proteger a los menores del juicio público en redes sociales.

