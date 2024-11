¿José Eduardo Derbez está listo para ser papá otra vez?

A solo unos meses de debutar como papá y darle la bienvenida a la pequeña Tessa junto a la influencer Paola Dalay, José Eduardo Derbez se ha sincerado una vez más sobre los cambios que ha experimentado su vida tras adoptar esta nueva faceta. De paso, el famoso confesó si ya piensa en darle un hermanito a la pequeña.

En una entrevista con varios medios de comunicación, el protagonista de “El Tío” y “El Roomie” reveló que si bien mantuvo el título de “fiestero” entre los integrantes de su familia, esta faceta ha quedado atrás gracias a la llegada de su primogénita.

“A veces la gente también piensa que vivo en fiesta, pero no. O sea, sí me gusta, pero tampoco tanto”, bromeó ante las cámaras. “Con una hija, pues también está complicadito y me tiene babeando. Entonces, la verdad, estoy muy, muy feliz con mi hija”, añadió emocionado.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de tener otro hijo, José Eduardo Derbez no descartó la idea, pero aseguró que de momento, tanto él como su pareja, prefieren disfrutar de la etapa de crecimiento de la pequeña Tessa.

“No sé, porque ya hubo una vez que dije no, no va a haber hijos y mira. Entonces, pues ahí vemos. No sé, creo que sí es muy prematuro saber eso, pero mira, yo la haré reír, que es lo importante“, expresó.

Para finalizar su intervención, el histrión desestimó los rumores de un supuesto distanciamiento entre él y su padre, el también actor Eugenio Derbez. Esto luego de que el comediante emitiera unas declaraciones que, de acuerdo con José Eduardo, se vieron tergiversadas por una periodista.

“O sea, nos llevamos bien, de repente pesadito, pero el amor está y el cariño está“, dijo con el humor que lo caracteriza. “Ahorita que voy a Los Ángeles me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no”, indicó.