¿José Eduardo piensa quitarse el apellido Derbez? Esto fue lo que dijo

Vadhir Derbez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días debido a su decisión de modificar su nombre artístico y eliminar el apellido que lo liga a su padre Eugenio Derbez. Y ha sido por esta razón que su hermano menor, José Eduardo, se ha vuelto el blanco de cuestionamientos sobre su postura, desatando la interrogante sobre la posibilidad de que siga los pasos del cantante. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro con varios medios de comunicación, hijo de Victoria Ruffo afirmó que aunque en ocasiones su apellido atrae las críticas del público, se siente orgulloso del legado que este trae consigo.

Les ha dado a muchos por quitarse nombres y apellidos, y es muy respetable. Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos, y sí, le debo mucho a este nombre José Eduardo Derbez – Actor

Bajo esta misma tesitura, José Eduardo aseguró que respeta la decisión de su hermano Vadhir; sin embargo, él no piensa retirarse el apellido que comparte con Eugenio y Aislinn Derbez.

“Yo no, yo respeto mucho la decisión de mi hermano. Bueno, pues él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces pues fue como cortarse el nombre. Pero yo no me dejé, o sea, es como cortar el Eduardo. Me gusta mi nombre, me gusta así completito, Derbez“, expresó el famoso ante las cámaras.

Incluso, el protagonista de historias como “El Tío” y “El Roomie” confesó que está tan orgulloso de contar con dos apellidos queridos por el público que ambos forman parte de su nombre artístico. No obstante, en el medio del entretenimiento tienden a dejar de lado el que le concedió su madre.

“Yo lo había puesto como José Eduardo Derbez Ruffo, y después la gente como que solito lo fue cortando al Derbez“, dijo para concluir su entrevista.