José Eduardo reflexiona sobre la crianza de su hija Tessa: “Quiero ser un papá presente”

Hace apenas un año, el actor José Eduardo Derbez obtuvo el papel más importante de su vida: el de papá. Y es que tras la llegada de su hija Tessa ha explorado una nueva faceta de sí mismo sobre la que reflexionó recientemente. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

El emotivo momento de confesiones se dio durante su participación en el podcast “La Magia del Caos”, conducido por su hermana mayor Aislinn Derbez, quien lo cuestionó sobre los patrones de crianza que vivió en su niñez y que ha intentado romper en esta nueva experiencia.

José Eduardo Derbez fue contundente al asegurar que su principal meta es estar presente en cada momento de la vida de su hija.

“Ser un papá presente, que sea ella como lo primero que está en mi vida, no tanto el trabajo, sino no perderme cosas importantes, la toxicidad que de repente hay entre papás e hijos, todo eso que lo sabes antes, pero te da igual. Ahorita sí hay muchas cosas que digo: ‘No pienso repetir esto, no pienso hacer lo otro'”, reveló el famoso.

Sin embargo, el famoso se dijo consciente de que hay muchos aprendizajes sobre la paternidad que se dan “sobre la marcha” y por ello trata de no ser duro consigo mismo.

“Son cosas que no quieres que las viva ella, nadie nacemos sabiendo ser papás y también te da miedo decir: ‘¿Estaré haciéndolo bien o no? ¿Voy por buen camino? ¿Cómo lo sé?’“, explicó ante Aislinn y Vadhir, quien también formó parte del emotivo episodio.

A pesar de los retos que esta nueva faceta de sí mismo ha traído consigo, la recompensa es incomparable: “La paternidad cambia a uno, a mí muy padre, lo he disfrutado muchísimo y lo estoy disfrutando cada día más (…) Ahorita puedo jugar con ella, ya hace ruidos, ya me sonríe, ya se despide de mí, ya dice una que otra palabra”, reveló.

