José Eduardo Derbez denuncia haber sido víctima de fraude

La más reciente emisión de “Miembros al Aire” trajo consigo una serie de confesiones por parte de sus conductores que dejó en evidencia los momentos difíciles que han atravesado en otros ámbitos de su vida profesional. El primero en hacer mención de su historia fue el actor José Eduardo Derbez, quien afirmó haber sido el blanco de un fraude cuando comenzó su faceta como empresario.

En presencia de sus compañeros Paul Stanley, Jean Duverger, Mau Nieto y Facundo, el protagonista de “El Tío” confesó que fue estafado por alguien que decía ser amigo de su familia a través de una idea de negocio que nunca dio resultados.

Durante su relato, José Eduardo explicó que todo comenzó en una reunión de negocios donde se le planteó una inversión millonaria por máquinas expendedoras: “‘Es muy sencillo tú métele cinco millones'”, dijo el famoso sobre la petición del individuo.

El hijo de Eugenio Derbez reconoce que terminó siendo influenciado por el discurso que se le planteó durante la charla: “Es que no tienes que entender, tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo”, le decía el presunto empresario.

Me hizo un 'coco wash'… y di mi patrimonio completo ahí" José Eduardo Derbez – Actor y comediante

Desafortunadamente, pronto se dio cuenta de que las promesas de ganancia que se le plantearon no se harían realidad, pues nunca se concretó el negocio a pesar de haber invertido una gran suma en él.

“Yo supongo que de las trescientas máquinas que pusimos, ¿no habrá unos dos mil quinientos, tres mil pesitos pa’ la gas?‘”, le cuestionó José Eduardo Derbez al individuo. No obstante, las excusas eran parte de cada día: “No hermano, estás desconfiando, esto no funciona así y hay que tener paciencia”, le indicó.

Para sorpresa de sus compañeros y el público presente, esta anécdota no pertenece al pasado, sino a una experiencia actual. “Mi mujer me dijo un día: ‘¿Y si ya lo quemas?’, y le digo, ‘sí, y ahorita es el momento'”, dijo para finalizar.

