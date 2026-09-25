Maribel Guardia demandará a Imelda Tuñón por sus declaraciones acerca de José Julián

El pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón escala un poco más. Se dio a conocer, en diferentes medios mexicanos y en el programa “En Casa con Telemundo”, que Guardia procederá legalmente en contra de su exnuera después de que ella admitiera en un podcast que le suministró medicamentos a Julián sin supervisión médica.

Durante el clip, el cual se viralizó en diferentes redes sociales como TikTok, aseguró que ella asistía a su psiquiatra y le comunicaba tener síntomas a los descritos por su pareja y esos medicamentos se los daba a él.

“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué’, y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián”, relató en el podcast “Mesa Cero”.

A raíz del video, diferentes creadores de contenidos comenzaron a divulgar que la propia Tuñón había confesado el “delito”.

¿Qué dijeron en el programa “En Casa con Telemundo”?

En el programa de Telemundo confirmaron que, de acuerdo al equipo de Maribel, la cantante presentaría personalmente a la Fiscalía la demanda. También informaron que la costarricense estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, en “Hoy Día” adelantaron que la denuncia en contra de Imelda es de carácter legal por tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio.

El tráfico ilegal de sustancias controladas se refiere al comercio, transporte, fabricación, distribución o posesión no autorizada de drogas o medicamentos regulados por la ley.

Desde la muerte de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia con el cantautor Joan Sebastian, los pleitos entre la actriz y Tuñón no han cesado por diferentes índoles, como la custodia del nieto de la actriz. Pero se intensificaron en el 2024 cuando Imelda decidió abandonar la casa de Guardia.

Julián falleció en el año 2023 con tan solo 27 años. Según los registros, el cantante murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular; fue encontrado sin vida y su cuerpo no tenía rastros de violencia.

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