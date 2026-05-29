Alfredo Adame arremete contra la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia

En medio de la polémica judicial que rodea la custodia del pequeño José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa, el controvertido actor Alfredo Adame arremetió contra la periodista Addis Tuñón, actualmente designada por un juez como tutora del infante. Lejos de guardar silencio, el intérprete calificó la decisión judicial como un “gravísimo error” y no escatimó en descalificaciones hacia la comunicadora.

Durante un encuentro con la prensa registrado por la reportera Berenice Ortiz, Adame dejó claro que respalda con los ojos cerrados a Maribel Guardia, abuela del niño y quien fuera apartada de la tutoría el pasado 21 de mayo.

Para el actor, la actriz costarricense es todo un ejemplo:

"Maribel es una mujer admirable, una dama inteligente y muy espiritual. Siempre la he admirado" Alfredo Adame

¿Qué opina Adame de Addis Tuñón?

Pero la furia de Adame alcanzó su punto más álgido cuando le preguntaron por Addis Tuñón. Rápidamente, se negó a profundizar y lanzó un insólito argumento: tiene una orden de restricción que le prohíbe referirse a ella. Sin embargo, eso no le impidió soltar algunas frases. “No quiero hablar de esa tipa. La vomito, no la trago”, espetó ante los micrófonos.

Más allá de los insultos, Adame también reflexionó sobre el trasfondo del caso. A su juicio, si realmente todos los involucrados buscaran el bienestar del niño, no habría tanto “dimes y diretes”. “Todo el mundo anda en intereses creados”, sentenció, esto refiriéndose a las sospechas que la propia Maribel Guardia manifestó sobre un posible conflicto de intereses en la resolución judicial.

La batalla por la tutela de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y del fallecido Julián Figueroa, ha dado mucho de qué hablar en el espectáculo mexicano. Primero por las diferencias entre Tuñón y Maribel Guardia y, ahora, porque la actriz se mostró en contra de la decisión judicial.

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