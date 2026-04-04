Alfredo Adame revela si regresará a las telenovelas

Luego de una temporada de éxitos en el ámbito profesional con su triunfo en el reality “La Granja VIP” y en su pelea contra Carlos Trejo en el evento “Ring Royale”, Alfredo Adame se encuentra en un momento de reflexión sobre su futuro profesional que podría hacerlo volver a sus orígenes en las telenovelas.

En una entrevista reciente, el famoso de 67 años abordó los cuestionamientos sobre la posibilidad de retomar su carrera como actor e incorporarse a algún melodrama. Si bien confirmó que las propuestas se mantienen tocando a su puerta, aún no ha tomado una decisión.

“Hay muchas ofertas, sobre todo de allá de Estados Unidos. Ha habido muchas ofertas a lo largo de los años, desde hace más de siete años“, compartió ante los micrófonos de la prensa mexicana.

Alfredo Adame confesó que uno de sus propósitos para este año era “descansar” de los reality shows; no obstante, considera que aún tiene mucho por dar en este formato.

“Juré y perjuré que ya en el 2026 me iba a serenar con lo de los realities para hacer novela, pero ahorita no es tiempo. Todavía le puedo dar un año, dos años más en este sentido“, dijo sobre sus planes a corto plazo. “Si me invitan a una telenovela y no tengo compromiso de reality, pues claro que le entro”.

En este sentido, aseguró que es gratificante a nivel profesional y personal mantenerse como una personalidad vigente en el mundo del entretenimiento.

“La verdad es que vi, a los 67 años andarte ahí, agarrando a trancazos con jóvenes, demostrándoles tus capacidades, habilidades y destrezas, pues para mí es muy grato“, continuó el artista.

Alfredo Adame y su amplia trayectoria en los melodramas

Al ser cuestionado sobre el tipo de proyecto y compañeros de elenco que le gustaría tener para su gran regreso, Alfredo Adame aseguró que su profesionalismo no le permite tener preferencias. “Con quien sea. Yo nunca tuve preferencias por nadie ni nada. A mí donde me pongas yo sé que lo voy a hacer bien”, añadió.

Asimismo, resaltó que de volver a la pantalla chica con un proyecto de este tipo, se trataría de un evento monumental debido a que el formó parte del grupo de actores que consolidaron este género.

“Soy el actor a nivel mundial que más telenovelas ha hecho. Hice veintitrés completas y diez pedacería. Soy el actor a nivel mundial que más protagónicos de telenovela tiene y más protagónicos adultos tiene“, señaló.

Adame finalizó sus declaraciones compartiendo: “Fueron veintitrés telenovelas, que las veintitrés fueron exitazo. Yo tengo el segundo lugar después de Verónica y Lucía, de países a los que llegaron mis novelas. Ellas llegaron a ciento ochenta y nueve países. Yo llegué a ciento ochenta y dos países“.

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