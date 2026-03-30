Alfredo Adame revela en entrevista con Yordi Rosado que vive con TDAH desde la niñez

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame sorprendió al público durante su participación en el programa de Yordi Rosado al confesar que desde la infancia vive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un diagnóstico que, según sus palabras, marcó de manera persistente su vida personal y profesional.

Durante la conversación, Adame relató que en su niñez no existía el término TDAH, lo que impidió una identificación temprana. “No se sabía qué era el síndrome de déficit de atención; simplemente era uno ‘hiperactivo’”, afirmó.

“Mi mamá decía que parecía que tenía chinches en las nalgas. Llegué a tener 18 tics nerviosos diferentes”, expresó el actor.

De hecho, sus palabras reflejan los síntomas clásicos del trastorno: dificultad para permanecer quieto, impulsividad e inquietud constante.

Un trastorno que persiste en la adultez

Adame explicó que nunca recibió tratamiento, ya que en su época el diagnóstico no era reconocido. “Yo tuve un déficit de atención, bueno, lo sigo teniendo, pero además con hiperactividad; totalmente hiperactividad”, compartió.

De acuerdo a la página web de Mayo Clinic, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a niños, aunque suele persistir en la vida adulta. Se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad, lo que dificulta la organización, la gestión del tiempo y la regulación emocional.

La confesión del actor surge después de que se convirtiera en el primer ganador de ‘La Granja VIP’. Durante su participación su participación en el reality resaltó por su sinceridad y sus contundentes declaraciones, esto le valió que el público se pusiera de su lado.

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