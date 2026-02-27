Alfredo Adame se lanza en contra de Laura Zapata: “Es un asco que esté en La Casa de los Famosos”

La rivalidad entre Alfredo Adame y Laura Zapata suma un nuevo capítulo. El actor mexicano, conocido como ‘Golden Boy’, lanzó fuertes declaraciones contra la villanera por su participación en la sexta temporada del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo.

En una reciente entrevista para el programa ‘ Todo para la mujer’, Adame no se guardó nada y expresó su descontento con la presencia de Zapata en el programa de telerralidad: “Es un asco, la verdad es un asco… no sé para qué la llevan para hacer ridículos”, comentó visiblemente molesto.

El actor fue más allá y aseguró que la actriz no tiene buenas intenciones, recordando un conflicto laboral del pasado. “La tipa es… bueno, a nosotros nos deshizo una obra de teatro con 70 personas. Nos deshizo la obra de teatro, le quería quitar el protagónico a Aylín Mujica, quería que me corrieran a mí… esa señora donde va se pelea“, afirmó contundente.

Comparación con Laura Bozzo

Durante la entrevista, le preguntaron a Adame si consideraba que la actitud de Laura Zapata se asemejaba a la de Laura Bozzo, otra figura televisiva conocida por sus fuertes personalidades. La respuesta del actor fue determinante para marcar diferencias: “Esta es mala persona, esta es mala hierba… Laura es peleonera y es inocente, esta es mala persona”.

Precisamente sobre Laura Bozzo, Adame aprovechó para recordar la intensa rivalidad que mantuvo con la conductora peruana años atrás. “Yo le saqué tres órdenes de aprehensión. Yo se lo dije: ‘te voy a meter a la cárcel, te voy a sacar del país’… no la pude sacar del país porque ya la habían nacionalizado. Le dije: ‘te voy a meter a la cárcel… y te voy a sacar de la televisión’. Y la saqué“, reveló.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con Zapata, Adame aclaró que con Bozzo logró hacer las paces y actualmente no mantienen una mala relación.

Polémica dentro del reality

La participación de Laura Zapata en La Casa de los Famosos 6 ha dado mucho de qué hablar desde sus primeros días. La actriz mexicana ya ha protagonizado intensos enfrentamientos con otros participantes, especialmente con figuras como Oriana Marzoli, demostrando que su carácter fuerte sigue intacto.

Aunque la competencia apenas comienza, Zapata se perfila como una de las jugadoras más fuertes y controversiales dentro de lo que el programa denomina “la telenovela de la vida real”, confirmando que, como bien dijo Adame, “esa señora donde va se pelea”.

Seguir leyendo: