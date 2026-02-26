Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 26 de febrero

“La Casa de los Famosos 6” ha entrado en su segunda semana de votaciones. El público cuenta con once opciones para salvar, de lo que será la segunda gala de eliminación, que se llevará a cabo el próximo 2 de marzo. Los nominados son: Kunno, Lupita, Curvy, Kenzo, Laura G, Laura Zapata, Oriana, Kenny, Stefano, Sergio Mayer y Fabio.

A excepción de Kunno, todos cayeron en esta placa debido al complot en el que incurrieron previo a la nominación de anoche.

De momento, las votaciones, en los primeros cuatro lugares, arrancan medianamente parejas. Es decir, Laura Zapata, Oriana, Sergio Mayer y Kunno empiezan con buenos números a favor, y se alejan de una posible eliminación. De cerca están Curvy, Lupita Jones, Kenny, Fabio, Laura G, Stefano y Kenzo. Siendo estos últimos tres los que menos votos a favor tienen en esta segunda placa de nominados.

Por ahora, la segunda eliminación nos presenta una posible eliminación entre Stefano y Kenzo. Pero aún falta ver qué sucede con la salvación. Por ahora, el poder lo mantiene Celinee Santos como actual líder de la casa, pero 20 habitantes lucharán para tener la posibilidad de arrebatársela. Si alguno de los que está en último lugar logra robarla, cambiaría drásticamente las votaciones. ¿Y predicciones de eliminación? No, por ahora.

