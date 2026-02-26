Exponen la primera nominación por complot en “La Casa de los Famosos 6”; así los nominados por sanción

Anoche la gala de nominación, la segunda en “La Casa de los Famosos 6“, terminó con un resultado diferente al planeado. Tanto agua como tierra están en la placa de nominación y las cabezas de cada bando: Oriana y Sergio Mayer se vieron expuestos por lo que son: iguales.

El complot se armó de la misma manera y se vivieron los días previos a la nominación, con un único pensamiento en la cabeza: armar estrategia de nominación. Lamentablemente, Mayer no pudo ver lo que tenía al frente y es que la nominación organizada la tuvo en su poder y no había necesidad de caer en complot.

Tuvieron la jugada en su poder y la perdieron…

Haciendo cuentas, el cuarto Tierra solo tenía cuatro opciones viables de nominación. No había necesidad de complot ni de organización por cuartos ni alianza para nominarlos a todos. Para empezar, por descarte, Kunno salía de las probabilidades, ya que Celinee Santos, como líder, lo nominó. Luego estaba el plan de Orina: enviarla al exilio por 48 horas, lo que te daba la opción de no nominarla para conseguirlo.

Por lo tanto, Tierra contaba solo con Fabio, Kenzo, Stefano y Laura G como puntos de nominación. Sergio, lo único que tenía que hacer era decirles a sus aliados que nominaran como quisieran a los cuatro habitantes de tierra disponibles para votos. Al final, por principio matemático, “el orden de los factores no altera el producto”.

Ellos habrían terminado en la placa los cuatro y, de la alianza entre agua y fuego, viendo la forma en la que tierra votó, no habría entrado nadie. ¿Por qué?, se preguntará el buen lector. Sencillo. A diferencia de agua y fuego, los habitantes del cuarto tierra tenían 12 opciones válidas para nominar. Sencillamente, el resto de la casa que no duerme en tierra. Ellos, para ser certeros, sí habrían tenido que nominar bajo complot, como hicieron, porque 12 opciones es demasiado a disposición para lograr algo efectivo.

Si Sergio, el gran “mastermind” de esta temporada, se hubiese detenido a observar el panorama completo, la nominación de anoche habría resultado una jugada de ajedrez genuina y perfecta para sus objetivos. Y desde luego un “jaque mate” para Oriana y compañía.

Entonces, los nominados son:

Debido a esta falta de observación por parte de los expertos en realities, los nominados quedaron de la siguiente manera: Lupita, Curvy, Kenzo, Laura G, Laura Zapata, Oriana, Kenny, Fabio, Stefano y Kenzo.

Analizando el juego de los nominados y la reacción del público a todo lo que hacen y no hacen dentro del juego, es posible que el segundo nominado de “La Casa de los Famosos 6” sea un hombre. Kenzo y Stefano son quienes corren máximo peligro en esta placa, y muy cerca de ellos, posiblemente Laura G.

