Eduardo Antonio reveló detalles del matrimonio que sostuvo con Niurka en 2009

Las confesiones han estado a la orden del día en el reality “La Casa de los Famosos 6“, y la más reciente de ellas tuvo como protagonista al cantante Eduardo Antonio, conocido en redes sociales como “El Divo de Placetas”. ¿El motivo? Luego de muchos años en silencio, decidió compartir detalles de la relación amorosa que sostuvo con Niurka Marcos.

El intérprete de “Chiquibombo” se remontó al año 2009, contando cómo es que se dio el flechazo con la vedette y dando una mirada a la dinámica dentro de su relación.

“Fue en una fiesta. Alguien me preguntó si tenía un problema de que ella fuera ala fiesta y yo dije que no y cuando llegamos ya estaba ahí“, recordó en una plática dentro del reality de Telemundo.

De acuerdo con su relato, el tórrido romance inició en un momento inesperado de sus vidas y aunque este estuvo lleno de buenos momentos y experiencias gratificantes, situaciones ajenas a ellos contribuyeron a la separación.

“Lo nuestro sucedió en un momento muy bonito de nuestras vidas porque yo venía de una relación con una mujer muy importante… muy importante, la madre de mi hijo. Y ella tenía a Emilio muy chiquito“, añadió el famoso.

Eduardo Antonio reveló que, contrario a la percepción que el público tiene de Niurka Marcos, es una mujer sumamente reservada: “Ella es muy tranquila fuera de cámaras. Ella sabía que yo era bisexual y siempre le valió m*dre“, reconoció.

A pesar de la química y buena convivencia, decidieron tomar caminos separados luego de protagonizar uno de los matrimonios más controversiales del mundo del entretenimiento. El motivo detrás de esta acción, revela, fue la distancia física que sus respectivas responsabilidades como padres y artistas traían consigo.

“Yo estaba aquí en México haciendo la residencia y ella estaba allá en Miami. Entonces yo no podía viajar a Estados Unidos y ella siempre ha sido muy de ser madre“, indicó dentro de la producción de Telemundo.

Actualmente, Eduardo Antonio “El Divo de Placetas” está casado con Roy García, pareja con la que lleva más de seis años de relación. Mientras que Niurka Marcos disfruta de su amor con Bruno Espino, con quien se casará el 1 de agosto de este 2026.

