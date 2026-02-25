¿Josh impuso a Celinee como líder en “La Casa de los Famosos 6”?

Anoche en “La Casa de los Famosos 6” se vivió la segunda prueba del líder y así es como vimos que Celinee Santos se convirtió en la segunda líder de este reality. Pero “La Jefa” indicó que todos tenían que ponerse de acuerdo y decidir quién tendría semejante beneficio. Y aquí los que callaron no supieron defender su deseo, y los únicos que hablaron o reaccionaron a tiempo tuvieron la oportunidad de dirigir el curso de la casa a su antojo.

Celinee dijo que quería ser ella. Josh apoyó la moción y el resultado es que la dominicana se convirtió en la segunda líder de esta temporada. ¿Fue injusto? No necesariamente; los que tenían que decir que no decidieron callar. La culpa es de los que no se opusieron y se dejaron llevar. Si no empiezan a jugar y a entender el reality, los más listos se los van a “terminar comiendo” en este experimento social.

¿Oriana cometió el peor error de la prueba del líder?

En el siguiente video, sobre todo en los segundos finales, podrán ver cómo habían quedado formados los equipos, rumbo a la segunda parte del mismo. Se realizaron dos cambios, de los cuales no sabemos la razón. Oriana y Divo pasaron al equipo de Fabio, mientras que Kenny y Julia se unieron al equipo de Horacio Pancheri.

No sabemos si la decisión del cambio fue por una indicación de “La Jefa”, pero si fue opcional, Oriana habría tenido el poder de impedir que Celinee fuese impuesta como líder de la semana.

